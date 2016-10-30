سنگ مزار ایرج افشار مجدداً نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که روز گذشته (شنبه ۸ آبان) برگزار شد، سنگ جدیدی بر مزار زنده‌یاد استاد ایرج افشار ایرانشناس و پژوهشگر فرهیخته نصب شد. یادآوری می‌شود، روز جمعه ۲ مهرماه آرش افشار در گفتگویی با خبرنگار مهر از مفقود شدن سنگ قبر پدرش خبر داده بود.

مراسم دیروز با حضور آرش و بهرام افشار (فرزندان زنده‌یاد ایرج افشار) و برخی از اعضای مرکز دایره المعارف اسلامی برگزار شد. عنایت الله مجیدی، سیدعلی آل‌داود، کیانوش کیانی هفت لنگ، علی بهرامیان، ایران نازکاشیان، علی موسوی بجنوردی و محسن موسوی بجنوردی از مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در این مراسم حضور داشتند.

فرزندان استاد افشار نیز در پایان این مراسم با انتشار بیانیه‌ای از نهادهای پیگیر برای جایگزینی سنگ مزار استاد ایرج افشار تشکر کردند. در این بیانیه آمده است: «سنگ مزار زنده‌یاد ایرج افشار که چندی پیش ناپدید شده بود، با همدلی و پیگیری اهالی فرهنگ و نهادهای فرهنگی به لطف سازمان بهشت زهرا جایگزین شد. گنجینه پژوهشی ایرج افشار و خانواده ایشان از دلسوزی و محبت تمامی دوستداران آن مرحوم مخصوصاً آقایان: سیدکاظم موسوی بجنوردی رئیس دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران و دیگر اعضای محترم آن شورا، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، اکبر توکلی‌نژاد مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، دکتر سعید خال معاون فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا، علی دهباشی مدیر مجلۀ بخارا، علیرضا تابش مدیر بنیاد فارابی تشکر می‌کنند».

یادآوری می‌شود، پس از درگذشت ایرج افشار در ۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ابتدا قرار بود وی در داخل مقبره خانوادگی دفن شود اما عده‌ای از دوستان و دوستداران وی به خانواده مراجعه و درخواست کرده بودند که وی در محوطه بیرونی مقبره خانوادگی به خاک سپرده شود تا علاقه‌مندان هر گاه بخواهند بتوانند بر سر مزار وی حاضر شوند که با این درخواست موافقت شده بود.

به گزارش مهر، ایرج افشار محقق، ایران‌شناس و کتاب‌شناس در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۰۴ در تهران متولد شد. او فرزند دکتر محمود افشار یزدی بنیادگذار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی و یکی از استادان مدرسهٔ دارالفنون است. اسکندرنامه، پرونده صالح، گاهشماری در ایران قدیم، ریاض‌الفردوس و جستارها درباره نسخه خطی از جمله نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب منتشرشده‌ او در زمینه‌های تصحیح، تألیف و ترجمه هستند.