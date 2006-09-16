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۲۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۱۷

/ در جشن عاطفه ها /

مردم غرب استان تهران 589 ميليون ريال به دانش آموزان كمك كردند

مديركل كميته امداد امام خميني غرب استان تهران گفت: ساكنان غرب استان تهران منهاي كمك هاي غير نقدي ، 589 ميليون ريال به دانش آموزان نيازمند در قالب جشن عاطفه ها كمك كردند.

حسين عليمحمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج افزود: اين كمك ها از 430 پايگاه جشن عاطفه ها مستقر در شهرستانهاي كرج ، شهريار ، رباط كريم ، ساوجبلاغ ، نظرآباد و بخشهاي اشتهارد و آسارا جمع آوري شده است.

وي خاطر نشان كرد: كمك هاي نقدي مردم به چشن عاطفه ها در سال جاري 157 ميليون ريال بيشتر از سال گذشته بوده است و اين نشان از محبت و مهرباني مردم اين منطقه است.

عليمحمدي تصريح كرد: با توجه به نزديكي بازگشايي مدارس توزيع كمكها در بين دانش آموزان تحت پوشش و نيز دانش آموزاني كه آموزش و پرورش معرفي كند از امروز آغاز شده است.

وي يادآور شد: شهرونداني كه توانايي كمك به نيازمندان را دارند در صورت تمايل مي توانند به دفترهاي كميته امداد در سطح شهرستان مراجعه كنند و به ياري دانش آموزان نيازمند بشتابند.

بنابراين گزارش ، 15 هزار و 600 دانش آموز در منطقه غرب استان تهران تحت پوشش كميته امداد هستند

کد مطلب 380980

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