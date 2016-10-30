مادری فداکار با ۱۱ فرزند موفق

ایسنا نوشت: خانم «خیری حسنوند» با داشتن شرایط سخت زندگی به‌تنهایی توانسته ۱۱ فرزند موفق تربیت کند.

فرزندان این زن نمونه جراح مغز و اعصاب و رتبه یک بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب کشور، کارشناس‌ارشد حقوق و جزا، دندان‌پزشک، دانشجو دکترای مکانیک، کارشناس‌ارشد ادبیات فارسی، کارشناس ادبیات عرب، کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی، فوق‌دیپلم و دیپلم و آخرین آن‌ها دانش‌آموز سوم راهنمایی است.

این زن نمونه و پرتلاش توانسته فرزندان نمونه و شاخصی تربیت و تحویل جامعه دهد، امسال به‌عنوان مادر نمونه کشوری معرفی شد و مورد تجلیل معاون امور خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت.

دکتر «کلثوم خلیلوند» - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام گفت: این قبیل زنان زحمتکش و نمونه که رسالت واقعی خود را به‌عنوان مادر در جامعه با تربیت فرزندان صالح و موفق به انجام می‌رسانند، نمونه بارز و الگویی مناسب برای زنان جوان جامعه است که با تأسی از این افراد در تربیت و پرورش فرزندان خود به الگوهای متعالی توجه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: این افراد زحمتکش و نمونه به همه معرفی شوند تا علاوه بر تقویت بنیان خانواده نقش مؤثر آنان در تربیت فرزندان موفق بیش‌ازپیش نمایان شود.

این مادر نمونه ساکن روستای «شیخ‌مکان» از توابع دره‌شهر است.