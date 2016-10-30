به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسلم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، طرح تحول سلامت را بزرگترین دستاورد دولت در حوزه اجتماعی دانست و اظهار کرد: این رویداد مهم بدون در نظر گرفتن وضعیت بحرانی اقتصاد در سطح کشور با چهار هزار ۸۰۰ میلیارد تومان در اردیبهشت ۹۳ عملیاتی شد و از ابتدای امسال نیز یک ریال به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط سازمان‌های بیمه‌گر تامین می‌شود، افزود: در سال گذشته رشدی که سازمان‌های بیمه‌گر به سال قبل خود داشتند حدود ۱۶ درصد و امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد اعلام شده است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ادامه داد: از آبان‌ماه سال گذشته می‌دانستیم که سال ۹۵ سال بسیار سختی است زیرا سازمان‌های بیمه‌گر در سال قبل توانستند تنها بدهی دو ماه ابتدای سال خود را پرداخت کنند.

وی گفت: در حال حاضر دریافتی ما از سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی حوزه سلامت یکسال عقب است؛ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۶۵ میلیارد تومان بدهی به پرسنل، بازار و دارو دارد که در خصوص منتظر دریافت معوقات سازمان‌های بیمه‌گر هستیم.

مسلم اضافه کرد: سازمان‌های بیمه سلامت کشور به طور متوسط تا بهمن ماه سال گذشته را پرداخت کرده‌اند اما دانشگاه‌های کلان منطقه ۹ نسبت به کشور عقب هستند که به نوعی سازمان بیمه‌گر استان خراسان رضوی بدترین پرداختی را به دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته است.

بخش رادیوتراپی بعد از چهار سال بهره برداری شد

وی با اشاره به راه‌اندازی بخش رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اشاره کرد و گفت: این پروژه از طرح‌های سال ۹۱ است که متاسفانه قرارداد غیر منصفانه‌ای بین دانشگاه و بخش خصوصی منعقد شده بود که لغو آن به لحاظ حقوقی ۷ ماه طول کشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با بازدیدهای مکرر کارشناسان هسته‌ای مجوزهای لازم از انرژی اتمی اخذ شد تا اینکه بعد از دو سال کار تیمی و سخت، تلاش‌ها به ثمر نشست و بخش رادیوتراپی به بهره‌برداری رسید.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی بخش طب هسته‌ای در دی ماه امسال در بیمارستان واسعی اظهار کرد: این بخش با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شده است، تعهداتی که بر عهده دانشگاه از جمله امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی بود تامین شده و دستگاه هم اکنون در گمرک است، با ترخیص آن و جانمایی دستگاه این بخش در بهمن ماه جاری آماده پذیرش بیمار می‌شود.

مسلم اضافه کرد: برای فاز دو بخش رادیوتراپی نیز از وزیر بهداشت موافقت خریداری دستگاه انجام شده زیرا با دستگاه موجود تنها ۹۰ درصد سرطان‌ها انجام می‌شود و ۱۰ درصد دیگر مربوط به تومورها پوستی است که با این دستگاه غیر ممکن است.

ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در انتظار نهایی شدن قرارداد بانک پاسارگارد با وزارت بهداشت

وی افزود: با توجه به کمبود تخت بستری که سبزوار با آن مواجه بود در دومین سفر وزیر بهداشت به شهرستان موافقت ساخت یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی داده شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با بیان اینکه دو هزار تخت بستری در سطح کشور کمبود داریم اظهار کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت با بانک پاسارگارد برای ساخت این بیمارستان‌ها به تفاهم رسیده اما به دلیل اینکه بانک‌ها یک منبع تجاری هستند این بانک یک تضمین از وزارت بهداشت درخواست کرده است که سرمایه تا چند سال قابل برگشت است.

وی ابراز کرد: ۱۰ هکتار زمین در محل پردیس دانشگاه سبزوار برای ساخت بیمارستان نهایی شده است که شروع عملیات اجرائی این بیمارستان بستگی به نهایی شدن انعقاد قرارداد بانک پاسارگارد با وزارت بهداشت دارد.