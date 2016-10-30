مهرداد نادریفر در گفتگو با مهر از تشکیل ستاد استانی اربعین حسینی در همدان خبر داد و با بیان اینکه ۱۱ کمیته زیرمجموعه این ستاد و ۹ کمیته شهرستانی در استان همدان شکل گرفته است، عنوان کرد: ستاد استانی اربعین از ابتدای سال جاری برنامههای خود را آغاز کرده است.
سخنگوی ستاد اربعین استان همدان بابیان اینکه ۲۸ موکب برای خدمت رسانی به زائران اربعین در همدان برپا می شود، گفت: مردم استان همدان ۸ موکب نیز در کشور عراق دایر میکنند که از این تعداد ۷ موکب در کربلا و یک موکب در نجف اشرف دایر خواهد شد.
وی بااشاره به اینکه موکبها به دو دسته تیپ یک و دو تقسیمبندی میشوند، گفت: ۱۷ موکب در تیپ یک قرار دارند و به صورت شبانه روزی پذیرای زائران حرم امام حسین (ع) هستند.
نادریفر با بیان اینکه در این موکبها علاوه بر پذیرایی صبحانه، ناهار و شام و میان وعده و پیشبینی اسکان زائران انجام میشود، گفت: نمازخانه، غرفههای فرهنگی، خدمات پزشکی، خدمات امداد خودرو و استقرار پلیس نیز از جمله خدمات در این موکبها است.
وی با اشاره به اینکه در موکبهای تیپ دو میان وعده، اسکان و پذیرایی و غرفههای فرهنگی پیشبینی شده است، عنوان کرد: تعدادی موکب نیز توسط مردم دایر می شود.
سخنگوی ستاد اربعین استان همدان از ثبتنام ۱۱ هزار نفر در استان همدان برای اعزام به کربلا خبر داد و بیان کرد: از هم استانیها درخواست میکنیم بدون داشتن روادید به مرزهای عراق مراجعه نکند.
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