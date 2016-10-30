سند راهبردی پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق بیک پور دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به راه اندازی کمیته راهبردی پدافند غیر عامل از سال ۸۶ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و احیای این کمیته از ابتدای دولت یازدهم اظهار داشت: سال ۱۳۹۳ برنامه های بلند مدتی برای این حوزه طراحی کردیم.

وی سیاست وزارت ارتباطات را در بخش پدافند غیرعامل در وهله نخست بهبود فضای تعامل بین سازمانی در حوزه های مختلف ICT به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و در نهایت به پایداری ارتباطات بیانجامد، عنوان کرد و گفت: هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقاء سطح آمادگی دستگاههای اجرایی، آموزش حرفه ای و تخصصی از دیگر ماموریتهای اصلی کمیته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات است.

برگزاری نشست های پدافندی برای تهدیدات اینترنت اشیا و بیوتروریسم

بیک پور خاطرنشان کرد: امسال در هفته پدافند غیرعامل، نسبت به سال گذشته، برنامه های متنوع تری تدارک دیده شده که تمام کمیته های پدافند غیرعامل دستگاههای زیر مجموعه وزارت ارتباطات در این برنامه ها نقش دارند. از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری نشستهای تخصصی در خصوص پایداری سرویس ها و مراکز ماهر برای تولید ادبیات مشترک با توجه به تغییرات دائمی حوزه سایبری اشاره کرد.

وی برگزاری نشست تخصصی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع تهدیدات اینترنت اشیاء، بیو تروریسم و محصولات آلوده در شرکت ملی پست، پایداری زیرساختها و تهدیدات زیرساختهای حیاتی در شرکت ارتباطات زیرساخت و بانکداری الکترونیک در پست بانک ایران را از دیگر برنامه های تخصصی برگزار شده در این هفته برشمرد.

پایداری دیتاسنترها تست شد

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری تمرین های عملیاتی برای پایداری سرویس ها در تمام دستگاههای زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد و گفت: در سازمان فناوری اطلاعات الگوی خوبی برای پایداری دیتاسنترها تنظیم و تست شد که این امر به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در حوزه پست نیز سال گذشته بسیج توزیع کنندگان مرسولات پستی طراحی شد که امسال به صورت کاملتری اجرا در آمد و در نظر داریم طی سال جاری در ایام مختلف این طرح را در ایام ویژه مورد آزمون قرار دهیم.

آزمایش ایمن سازی مراکز مانیتورینگ

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ICT ، بحث ایمن سازی مراکز مانیتورینگ ارتباطی و کشف و رهگیری سیگنال های مزاحم در این باند را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: به اهداف از پیش تعیین شده خود در این خصوص دست یافتیم.

وی با اشاره به بحث ذخیره سازی دیتاسنترهای موازی پست بانک افزود: با ارزیابی این مورد، مانور کاملا عملیاتی انجام و نتایج خوبی به دست آمد.

بیک پور از برگزاری نشست تخصصی پایداری ارتباطات یکی از شبکه های تلفن همراه خبر داد و گفت: بحث انتقال ترافیک به صورت انبوه از یک مرکز به مرکز دیگر در مخابرات انجام و با ایجاد قابلیت ریسک پذیری در کارشناسان فنی مخابرات، در مواقع بحران در کمترین زمان ممکن، عکس العمل مناسب در مقابله با حوادث بروز خواهد کرد.

پایداری ارتباطات با مشارکت مراکز علمی

بیک پور با اشاره به رونمایی از آخرین نسخه ضد بدافزار پادویش با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مصونیت با استفاده از ظرفیت های متخصصین داخلی، تصریح کرد: این ضد بدافزار که با گذراندن تمام تست های امنیتی و فنی و اخذ گواهی نامه های لازم جهت استفاده کاربران اینترنتی آماده شده، برای توسعه بازار نیازمند حمایت همه جانبه تمام فعالان حوزه ICT کشور است.

وی با تاکید بر توسعه عمیق مفاهیم علمی پدافند غیرعامل در حوزه ICT و به ویژه پایداری ارتباطات از نیاز به مشارکت با مراکز علمی خبر داد و گفت: در این راستا با مراکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد) تفاهم نامه همکاری برای توسعه مفاهیم، مطالعات تطبیقی، تدوین اسناد پشتیبان و راهنما و نیز شناخت و آنالیز تهدیدات موجود در این فضا تبادل و امضا شد.

مهارت افزایی کارشناسان IT در مواقع بحران

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ICT ، همچنین به انعقاد تفاهم نامه آموزش حرفه ای با پژوهشگاه ICT اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه به دنبال توسعه مهارت های فنی کارشناسان IT هستیم به نحوی که بتوان تیم های فنی و حرفه ای ایجاد کرد که در مواقع بحرانی همکار و پشتیبان مرکز پاسخگویی به تهدیدات باشند.

به گفته وی این کمیته به دنبال ایجاد زیرساخت های ایمن و پایدار در این حوزه است و در این راستا، کارگروه ها و میزهای تخصصی اعم از میز زیرساخت های حیاتی، IT، CT، مدیریت بحران و آموزش حرفه ای نیز فعال شده اند.