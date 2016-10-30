۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

روند حذف «حکمتیار» از لیست سیاه سازمان ملل به زودی آغاز می شود

دولت افغانستان اعلام کرد که روند حذف رهبر حزب اسلامی این کشور از لیست سیاه سازمان ملل به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «اکرم خپلواک» رئیس هیئت دولت افغانستان در کمیسیون اجرائی تفاهمنامه صلح اعلام کرد: روند حذف رهبر حزب اسلامی این کشور از لیست سیاه سازمان ملل به زودی آغاز می شود.

وی با اعلام این خبر افزود: اقدامات در این راستا تا حد زیاد نهایی شده است و تقاضای رفع تحریم نیز در اولین فرصت ممکن به سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد.

از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون اجرائی گفت: هر چند کار رفع تحریم ها باید پیش از این آغاز می‌شد اما انتظار می‌رود که به زودی  و بر اساس تعهد دولت افغانستان، درخواست در این مورد به آمریکا و سازمان ملل  فرستاده شود.

لازم به ذکر است که «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان توافقنامه صلح با «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان را در هشتم مهر ماه سال جاری امضا کرده بود.

