به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکوفر روز یکشنبه در نشست خبری اولین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی که قرار است ۱۹ الی ۲۱ آبان ۹۵ در مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی برگزار شود، گفت: اگر برای تسکین درد بیماران مبتلا به سرطان از رادیوتراپی استفاده کنیم، موثرتر از شیمی درمانی و جراحی است زیرا باعث می شود کیفیت زندگی این بیماران و طول عمر آنها افزایش یابد.

وی افزود: به عنوان مثال در بیماران مبتلا به سرطان پروستات با انجام رادیوتراپی زندگی آنها کیفیت بهتری خواهد داشت. همچنین در بیماران مبتلا به سرطان حنجره نیز استفاده از رادیوتراپی به مراتب بهتر از جراحی خواهد بود.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی کلینیکال آنکولوژی با تاکید بر اینکه اهمیت رادیوتراپی باید در کشور شناخته شود، تصریح کرد: عمر علم رادیوتراپی در دنیا به ۱۰۰ سال نرسیده و در ایران نیز نزدیک به ۴۰ سال است که از رادیوتراپی برای بیماران سرطانی استفاده می شود. البته در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر پیشرفت بسیار خوبی در علم رادیوتراپی داشته ایم.

نیکوفر با عنوان این مطلب که هزینه رادیوتراپی به مراتب کمتر از جراحی و شیمی درمانی است، اظهارداشت: متاسفانه در بحث تجهیزات رادیوتراپی نسبت به کشورهای غربی عقب تر هستیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: عوارض عمومی رادیوتراپی نیز کمتر از شیمی درمانی است.