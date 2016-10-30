  1. استانها
  2. کردستان
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نمایشگاه نقاشی با محوریت فرهنگ کُرد کلهر در سنندج برپاشد

نمایشگاه نقاشی با محوریت فرهنگ کُرد کلهر در سنندج برپاشد

سنندج- نمایشگاه نقاشی تحت عنوان «هاوبه ش» و با محوریت فرهنگ کُرد کلهر در نگارخانه شهرداری سنندج دایر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی از آثار هنرمند هیوا پاشایی با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از شهروندان و هنرمندان  در سنندج دایر شد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به منظور ارج نهادن به فرهنگ غنی مناطق کرد نشین از آثار هنرمند هیوا پاشایی در نگار خانه  این شهرداری دایر شده است.

سرکه وت نجفی عنوان کرد: آثار نقاشی این هنرمند با محوریت فرهنگ کرد کلهر و توجه ویژه به پوشش فولکور زنان کرد است.

وی اظهارداشت: این هنرمند در آثار خود نجابت، زیبایی وپایداری پوشش زنان در گذشته را به تصویر کشیده است.

 نجفی  با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا ۱۲ آبانماه سال جاری درنگار خانه شهرداری برپا شده است، بیان کرد: علاقمندان می تواند هروز صبح از ساعت  ۹ الی ۱۲ وبعدازظهر ها هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 3809816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها