نمایشگاه نقاشی با محوریت فرهنگ کُرد کلهر در سنندج برپاشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی از آثار هنرمند هیوا پاشایی با حضور شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از شهروندان و هنرمندان در سنندج دایر شد.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری سنندج در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: این نمایشگاه به منظور ارج نهادن به فرهنگ غنی مناطق کرد نشین از آثار هنرمند هیوا پاشایی در نگار خانه این شهرداری دایر شده است.

سرکه وت نجفی عنوان کرد: آثار نقاشی این هنرمند با محوریت فرهنگ کرد کلهر و توجه ویژه به پوشش فولکور زنان کرد است.

وی اظهارداشت: این هنرمند در آثار خود نجابت، زیبایی وپایداری پوشش زنان در گذشته را به تصویر کشیده است.

نجفی با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا ۱۲ آبانماه سال جاری درنگار خانه شهرداری برپا شده است، بیان کرد: علاقمندان می تواند هروز صبح از ساعت ۹ الی ۱۲ وبعدازظهر ها هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ از این نمایشگاه بازدید کنند.