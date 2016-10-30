کارگاه آشنایی با حیطه های معناشناسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی کارگاه آموزشی آشنایی با حیطه های معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی را برگزار می کند.

در این کارگاه که مخصوص دانشجویان و پژوهشگران مطالعات قرآنی است احمد پاکتچی، هادی رهنما، آزیتا افراشی و محمدعلی خوانین زاده تدریس می کنند.

مدت زمان این دوره دو جلسه سه ساعته و زمان برگزاری آن روز شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶ است.

هزینه ثبت نام در این کارگاه ۸۰ هزارتومان است.

به شرکت کنندگان درا ین دوره گواهینامه معتبر ارائه خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. همچنین این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ا ست.