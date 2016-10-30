جلسات شورای فرهنگ عمومی خوزستان مداوم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: واحدهای تحقیقاتی استان نیز گوشه ای از کارهای خود را به فرهنگ عمومی اختصاص دهند. برای ارتقای فرهنگ عمومی باید کارهای علمی و کارشناسی انجام شود.

وی افزود: قطعا همه مستحضر هستند با وجود وجود دستگاه های گسترده فرهنگی ولی به دلایل مختلف مانند عدم هماهنگی حتی در دید آنها نسبت به مسائل فرهنگی ممکن است کارکردها مخالف و حتی در تقابل باشد که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی در جامعه هم می شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: نسبت به اقدام نکردن دستگاه ها در برخی از شاخص های فرهنگی اعتراض دارم هر چند که خود متولی یک دستگاه هستیم و غافل بودیم.

شریعتی گفت: این شورا می تواند باعث هم افزایی و هم راستا قراردادن دستگاه های ذیربط شود.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع به کارهای فرهنگی باید به نحوی عمل کند که برنامه ها به عنوان پرکننده قطعات یک پازل باشد نه اینکه هر کدام در یک بخش مجزا باشد و هر سازمانی به صورت جزیره ای عمل کند.

استاندار خوزستان اضافه کرد: نوع زیست مسالمت آمیز و سبک زندگی اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید مطابق با سنن و آداب ملی کشور باشد و اگر در این راستا تلاش نکنیم و برنامه ریزی مدون و کارشناسی نداشته باشیم آن وقت جامعه به سمت فرهنگ زندگی دیگری که قدرت تبلیغات بیشتری دارند گرایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: با این گرایش جامعه به فرهنگ های غیر به تدریج قبح کار از بین رفته و از نظر سبک زندگی به سمتی حرکت می کنیم که مغایر با آداب و سنن ملی و حتی مسائل دینی است.

شریعتی بیان کرد: در این شورا کار علمی و کارشناسی انجام دهیم و واقعیات جامعه را آن طور که هست ببنیم و مطابق با آن تصمیم گیری کنیم. باید خیلی منطقی، علمی و کارشناسی با مسائل برخورد کنیم.

استاندار خوزستان یادآور شد: حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی مثل بخش علوم تجربی و ریاضی آنطور نیست که اگر a باشد آن وقت b می شود.

وی افزود: سازمان های قرآنی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و سایر سازمان های مردم نهاد می توانند به اجرایی شدن برنامه ریزی های این شورا کمک کنند.

شریعتی اضافه کرد: اگر مداومت به برگزاری این جلسات داشته باشیم باید اعتبارات اختصاصی فرهنگ سالانه استان را مطابق با برنامه ریزی های شورای فرهنگ عمومی داشته باشیم. اگر به این شیوه عمل کنیم آن وقت از اجرای کارهای تکراری بی نتیجه جلوگیری می شود.

اقدامات اجرایی برای اربعین در مرزها

استاندار خوزستان در خصوص فعالیت های مرتبط به مراسم اربعین حسینی نیز گفت: ستاد اربعین حسینی از چند ماه قبل در خوزستان تشکیل شده و جلسات به صورت مستمر ادامه دارد. یک سری کارهای زیرساختی در مرزهای چذابه و شلمچه انجام شده تا زائران با آرامش بهتری تردد کنند و امنیت بیشتری هم داشته باشند.

وی ادامه داد: در بحث اسکان زائران هم کارهای خوبی انجام شده و اگر مشکلی پیش بیاید امکان اسکان یک هزار و ۵۰۰ نفر در شلمچه و دو هزار نفر در چذابه را داریم. مواکب نیز کار خود را انجام می دهند.

شریعتی بیان کرد: مسائل بهداشتی، آبرسانی، برق و همچنین پارکنیگ را نیز درنظر گرفتیم. سال گذشته ماشین ها را در زمین های کشاورزی رها می کردند و بعضا مجبور به پرداخت شبی ۸۰ هزار تومان بودند که امسال این مشکل حل شده است.

استاندار خوزستان افزود: آبرسانی در شلمچه مشکلی ندارد و حل شده البته آبرسانی در مرز چذابه حل نشده و به صورت تانکر انجام می شود. مرز شلمچه تردد روزانه ۱۰۰ هزار نفر را دارد و در مرز چذابه نیز حدود ۵۰ هزار نفر است.

به گفته وی، بر اساس پیش بینی ها ۳۷ درصد از زائران کل کشور از شلمچه ۲۲ درصد از چذابه تردد می کنند.

استاندار خوزستان اضافه کرد: ۱۴ شهرستان معین شلمچه و ۱۳ شهرستان نیز معین چذابه شدند که از تمامی دستگاه های استان برای همکاری در خدمات رسانی به زائران حسینی تقدیر و تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: در بخش فرهنگ عمومی و اینکه این جمعیت عظیم به نحوی شکل بگیرد که استفاده لازم از آن شود هم باید مدنظر باشد. دستگاه های فرهنگی از این پتانسیل عظیم می توانند نهایت بهره مندی را داشته باشند.

شریعتی در پایان عنوان کرد: امیدوارم این حرکت عظیم اربعین به یک سنت آیینی شود که مظهر اقتدار مسلمانان و شیعیان باشد.