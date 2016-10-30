«اشتاین مایر» راهی ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان برای سفری سه روزه از امروز راهی هانوی شد.

وزیر امور خارجه آلمان در جریان این سفر قرار است با «نگویان شوان پوک» نخست وزیر ویتنام دیدار و گفتگو کند.

اشتاین مایر پیش از عزیمت به هانوی در سخنانی اظهار داشت: ویتنام از جمله کشورهای آسیایی با ظرفیت بالای سیاسی و اقتصادی است و برلین در نظر دارد به همین منظور به تعمیق مناسبات با این کشور بپردازد.

ویتنام کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق آسیا قرار دارد.