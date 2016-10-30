طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه پیام نور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، حجت الاسلام والمسلمین صادق جمشیدی راد مهم ترین محورهای مطالبات مقام معظم رهبری را در حوزه های فرهنگ، اقتصاد مقاومتی، سیاست خارجی، امنیت ملی و فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: در این راستا، نخستین جلسه هم اندیشی با موضوع «راهکارهای عملی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصول اساسی اسلام در رفع مشکلات معیشتی»، روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه با حضور اعضای علمی در سازمان مرکزی و به صورت ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار می شود.

جمشیدی راد با عنوان اینکه تاکنون ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی برای شرکت در این هم اندیشی ثبت نام کرده اند، افزود: تحقق مطالبات مقام معظم رهبری به ویژه در بحث اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی مردم، وظیفه ای جدی است که انتظار می رود دانشگاهیان و اعضای هیات علمی در این راستا گام های ارزشمندی بردارند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یادآور شد: متاسفانه تاکنون اقدام مشهودی در زمینه تحقق مطالبات و منویات مقام معظم رهبری صورت نگرفته است که امیدواریم با مشارکت و همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج اساتید و گروه اقتصاد، جلسات هم اندیشی تشکیل و نتایج ارزشمندی ارائه شود.

جمشیدی راد گفت: زمان دقیق برگزاری طرح ضیافت اندیشه اساتید به زودی اعلام می شود.