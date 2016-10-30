دستور کار جلسات شورای فرهنگ تخصصی تر شود/تشکیل کمیته بررسی مصوبات

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: این دومین جلسه است که برگزار می شود، بحث فرهنگ و آموزش در خوزستان باید به یک گفتمان تبدیل شود.

وی افزود: فرهنگ و آموزش دو رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در حقیقت نظام اسلامی ما رویکردی فرهنگی دارد اما اینکه با وجود این همه تأکید و رویکردها چگونه است که بیش از دو سال شورای فرهنگ عمومی تعطیل است جای سوال و تأسف دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان اضافه کرد: امیدوارم که اهتمام ویژه ای به خرج دهیم با توجه به آسیب های بسیاری که در استان وجود دارد و همه مطلع هستیم. به جز فرهنگ و آموزش راهکار دیگری برای حل آسیب ها وجود ندارد.

حسین زاده گفت: اگر به فرهنگ اهتمام ورزید می توان امیدوار بود که افراد مختلف جامعه ذیل آن به زندگی خود ادامه دهند و بر اساس آن می توانیم امیدوار باشیم که آسیب ها را کاهش داده و در این مسیر موفق باشیم.

وی ادامه داد: در دستور کارهای این جلسات باید تأمل بیشتری داشته و آن را تخصصی تر کنیم. در حقیقت چه باید کرد را در این جلسات باید دنبال کنیم، شأن این جلسات اجرایی نیست ولی سیاست ها و برنامه ها را باید تبیین کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان تاکید کرد: صرف مهیا کردن برنامه در چند خط یا صفحه کافی نیست و سیاست ها را باید با نگاه چه باید کرد، تبیین کنیم.

وی عنوان کرد: چون ریاست این جلسه با آیت الله جزایری امام جمعه اهواز است پیشنهاد می کنم که جلسه بعدی را در بیت نماینده ولی فقیه برگزار کنیم.

حسین زاده در ادامه، خطاب به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: باید کمیته ای حدودا پنج نفره تشکیل شود تا مصوبات هر کدام از جلسات را بررسی کنیم.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان عنوان کرد: تحقیقات رکن اصلی شورای فرهنگ عمومی است و با توجه به اینکه مقرر شده کمیته ۵ نفره ای را به منظور بررسی مصوبات تشکیل دهیم قطعا به مسئله تحقیقات بیشتر توجه می شود.

وی بیان کرد: طی ۳۰ سال اخیر با گسترش رسانه های جمعی نظام سلطه حاکمیت خودش را از طریق فرهنگ دنبال می کند.