به گزارش خبرنگار مهر، انتقادهای زیادی از دوره مدیریت ۸ ساله کفاشیان وجود داشت. برخی به خندیدن های او بند می کردند و آن را غلط و اشتباه می‌خواندند، بعضی هم از دوره مدیریت وی تنها مثال لیوانی را که در دستش نبود به یاد می‌آورند. البته که انتقادهایی هم به مدیریت کفاشیان وجود داشت اما او وسط تحریم‌ها، درست در میان بی‌پولی محض و بلوکه شدن پول‌های فیفا، چرخ فوتبال ایران را نه تنها چرخاند بلکه هر روز هم از لایه های زیرین این فوتبال را بهتر و بهتر کرد.

با کفاشیان تیم ملی بزرگسالان به جام جهانی صعود کرد و بازی های بدی هم به نمایش نگذاشت. با کفاشیان فوتبال ساحلی قهرمان دنیا شد و فوتسال اقتدارش را در قاره حفظ کرد. با کفاشیان با وجود همه تحریم ها ایران با کارلوس کی روش که گزینه نسبتا گرانی بود قرار داد امضا کرد تا همه دنیا بدانند که ایران را با تحریم نمی توانند متوقف کنند.

این روزها همه اقدامات عمیق و زیر ساختی کفاشیان را می توان بهتر دید. امروز را ببنید، تیم ملی ایران در رده بندی فیفا تیم اول آسیاست و عددی پایین تر از ۳۰ دارد. قهرمان قاره آمریکای جنوبی « شیلی» را می برد، با سوئد و ابراهیموویچ بازی خوبی انجام می دهد، آرژانتین را «ضله» می کند و کره را چهارتایی.

حالا همه می‌خواهند شبیه به ایران شوند، همه می‌خواهند به ایران برسند. در رده های پایه اوضاع بهتر نباشد، بدتر هم نیست. تیم ملی نوجوانان و جوانان به جام جهانی رفته اند و اگر دخالت وزارت ورزش نبود تیم امید شاید با کرانچار هم به المپیک می رسید.

تیم فوتسال ایران هم به رده سوم جهان رسید و این موارد میسر نشده جز با کارهای زیر بنایی کفاشیان در تمام رده‌ها. او از آن دست مدیران نیست که از خودش تعریف می‌کند اما انصاف اگر داشته باشیم عملکرد خوب او را می بینیم.

کفاشیان با کارهای زیر بنایی که انجام داده حالا آینده ایران را هم در فوتبال ساخته است آن هم در حالی که وزارت ورزش با او مخالف بود و تحمیلی های زیادی در میان مربیان و البته کادر اداری فدراسیون فوتبال به او داشت تا جایی که برکناری خانم فریده شجاعی از نایب رئیسی فدراسیون یا تحمیل اسدی به عنوان نایب رئیس یا کنار زدن کرانچار جزو این «دخالت های لیوانی» بود اما با این وجود ثمره کارهای کفاشیان همچنان رویت می شود و البته که برای دیدن این کارها باید عمیق تر و منصف تر فدراسیون فوتبال را رصد کرد.

انصافا با آنهمه مخالف در بدنه دولت و مجلس و مدیران برکنار شده قبلی و آنهمه تحریم و مشکلات مالی و آنهمه ادعا برای سند رو کردن، او – علی کفاشیان – عملکرد مطلوبی داشت.

روزهایی را به یاد بیاورید که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با ۸۰ صفحه گزارش علیه فوتبال در مجلس مواجه شده بود. آن روزها برخی مطمئن بودند آقای خنده سر از زندان در می آورد و اتفاقا خیلی ها کوشیدند تا چنین شود اما انصاف اگر داشته باشیم باید درست او را ببینیم و یاد بگیریم که حتی در شرایط تحریم هم می شود درست مدیریت کرد و نتیجه گرفت.