  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا؛

کیانوش رستمی و سهراب مرادی در قطر وزنه می‌زنند

کیانوش رستمی و سهراب مرادی در قطر وزنه می‌زنند

مردان طلایی وزنه‌برداری ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو، به زودی در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا به روی تخته خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی و سهراب مرادی، اواخر آذرماه در قالب تیم وزنه‌برداری ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا به روی تخته خواهند رفت.

علی جباری، سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان نیز با تایید این خبر، گفت: مطمئنا از کیانوش رستمی و سهراب مرادی به عنوان مردان طلایی المپیک ریو در جام باشگاه های آسیا استفاده خواهیم کرد تا این دو وزنه بردار توانمند، ما را برای حضوری پرقدرت در این رقابتها کمک و همراهی کنند.

تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی‌حفاری اهواز، نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا هستند.

رقابت‌های جام باشگاه‌های وزنه برداری ۲۰۱۶ آسیا در روزهای ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در دوحه قطر برگزارخواهد شد.

کد مطلب 3809833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها