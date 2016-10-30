به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی و سهراب مرادی، اواخر آذرماه در قالب تیم وزنه‌برداری ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های جام باشگاه های آسیا به روی تخته خواهند رفت.

علی جباری، سرمربی تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان نیز با تایید این خبر، گفت: مطمئنا از کیانوش رستمی و سهراب مرادی به عنوان مردان طلایی المپیک ریو در جام باشگاه های آسیا استفاده خواهیم کرد تا این دو وزنه بردار توانمند، ما را برای حضوری پرقدرت در این رقابتها کمک و همراهی کنند.

تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی‌حفاری اهواز، نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های وزنه‌برداری آسیا هستند.

رقابت‌های جام باشگاه‌های وزنه برداری ۲۰۱۶ آسیا در روزهای ۲۴ تا ۲۸ آذرماه در دوحه قطر برگزارخواهد شد.