شهرک صنعتی الشتر ظرفیت مطلوبی برای ایجاد صنایع تبدیلی و لبنی است

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رازانی صبح یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شهرستان الشتر در سخنانی اظهار داشت: شهرک صنعتی الشتر در عرصه ای به مساحت ۵۲ هکتار در سال ۱۳۸۳ مورد تملک و اجرای عملیات عمرانی قرار گرفت.

وی گفت: این شهرک دارای امکانات زیربنایی شامل آب، برق و زیر ساخت های مناسب برای استقرار واحدهای صنعتی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان عنوان کرد: با توجه به پتانسیل منطقه در زمینه محصولات کشاورزی و همچنین پرورش دام، این شهرک برای استقرار صنایع تبدیلی و لبنی بسیار مناسب بوده و می تواند محصولات این منطقه را به صورت فرآوری شده و بسته بندی به بازار مصرف عرضه کند.

رازانی خاطرنشان کرد: این شرکت در منطقه یاد شده به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته نسبت به انجام سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های صنعتی لازم اقدام کرده و خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه مردم بومی منطقه برای ایجاد رونق و اشتغال در شهرستان الشتر است.

وی بیان داشت: هر یک از هولدینگ های سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در این منطقه را داشته باشند شرکت شهرک های صنعتی آماده هر گونه همکاری و مساعدت با آنها بوده و زمین با قیمت مناسب در اختیارشان قرار خواهد داد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان گفت: این شرکت آمادگی خود را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای استقرار در شهرک صنعتی الشتر به مسئولان استان و شهرستان ها اعلام کرده و انتظار می رود با پیگیری مسولان در ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، شاهد رونق صنعتی در این منطقه باشیم.