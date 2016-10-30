تدوین آئین دادرسی ویژه برای جرائم علیه امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام‌ محمد مصدق در آئین تکریم و معارفه دادستان نظامی استان خراسان شمالی اظهار کرد: خوشبختانه معاونت حقوقی قوه قضائیه درصدد است برای جرائم علیه امنیت آئین دادرسی ویژه بنویسد.

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به اهمیت اقدامات دادسراهای نظامی اشاره کرد و افزود: دادسراهای نظامی به خاطر مخاطبانی که دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی وضعیت قضایی نیروهای مسلح را مناسب دانست و اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما کاهش وقوع جرم در نیروهای مسلح بود که اکنون شاهد کاهش این آمار هستیم و به آن افتخار می‌کنیم.

حجت الاسلام نور الله قدرتی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت نیروهای مسلح در حفظ امنیت جامعه، گفت: نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظام مقتدر، همراه با نظارت صحیح قضایی بر عملکرد نیروهای مسلح، موجب عدالت در بخش‌های مختلف نظامی می شوند.

در پایان این مراسم با قدردانی از خدمات محمد کوشکی، احمد منصوری نسب به عنوان دادستان نظامی خراسان‌شمالی معرفی شد.