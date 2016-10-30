هدف شبکه های وهابی کمرنگ کردن شور حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شعبده شوم» با موضوع «بازنمایی عزاداری امام حسین (ع) در رسانه های غربی» و با حضور محمد رضایی آدریانی، کارشناس رسانه و ارتباطات و مشاور رسانه ای شبکه های سیما و محمد حسین پیشاهنگ، کارشناس دین و رسانه و مشاور رسانه ای دانشگاه تهران روانه آنتن شد.

محمد رضایی آدریانی در ابتدا درباره شبکه های وهابی گفت: این شبکه ها، چون اسم اسلام را یدک می کشند، طبعاً یک دغدغه و نگرانی همیشگی دارند و آن اینکه اگر جریان دیگر اسلامی در جهان اسلام حرفی برای گفتن داشته باشد، می تواند باعث وحشت و تضعیف آنها شود.

وی افزود: از نظر آنها مکتبی به نام تشیع وجود دارد که مهمترین شاخصه آن، غنای فرهنگی است و این مسئله در اصل عزاداری و سوگواری شاخص است. بدیهی است، هر سال در محرم و صفر، یک وحشتی به تن وهابیت می افتد که دوباره محرم شد و دوباره یاد و نام امام حسین (ع) در جامعه ایجاد می شود و جاذبه های آن باعث جلب توجه در جهان اسلام و غیر اسلام می شود.

این کارشناس رسانه و ارتباطات با بیان اینکه قرآن دو جریان حق و باطل را از مبدا آفرینش تعریف می کند، اظهار داشت: روش هایی که جریان باطل در مواجهه با حق در طول تاریخ انجام داده است، در قرآن آمده است. وهابیت نیز از گزارش قرآن در تشریح جبهه باطل درس گرفته است.

مشاور رسانه ای شبکه های سیما با اشاره به اینکه گزارش قرآنی از جبهه باطل از فعالیت تاریخی یهود است، عنوان داشت: اولین گامی که آنها به کار می بردند، کتمان بود. امروز با توجه به جریان رسانه ای که در دنیا ایجاد شده است، دیگر زمینه کتمان وجود ندارد. در قدیم وهابیت شایعه می کردند قرآن شیعه با قرآن اهل سنت تفاوت دارد اما الان همه دیده اند که قرآن ها یکسان است.

محمد حسین پیشاهنگ در ادامه درباره برنامه رسانه ای غرب بیان داشت: جریان رسانه ای نظام غرب با هدف تضعیف شاخصه های فرهنگ شیعی، به میدان می آید و از تمام ابزار و قوای خودش، برای از بین بردن مهمترین شاخص و علم تفکر اسلام انقلابی اقدام می کند.

این کارشناس دین و رسانه یکی از ابزارهای از بین بردن دین در غرب را رسانه دانست و عنوان داشت: این رسانه ها با عناوین مختلف کار می کنند که بعضی از آنها با عنوان شبکه های وهابیت شناخته می شوند.

وی خاطرنشان شد: این شبکه ها تا مدت ها با نام شبکه های اسلامی فعالیت می کردند و سعی می کردند از نام وهابیت فرار کنند، اما امروز می بینیم که انتظار دارند از نام وهابیت استفاده کنند تا معنای خاص آن را اعم از معنای فرقه های اسلامی قرار دهند و نام یک فرقه را به عنوان نام کل فرقه های اسلامی جایگزین کنند.

مشاور رسانه ای دانشگاه تهران به فعالیت مسیحیان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در کنار اینها شبکه هایی که تحت عنوان تفسیر مسیحیت، فعالیت می کنند، هر کجا که نام اباعبدالله(ع) را مشاهده می کنند، اقدام به شبهه پراکنی علیه این فرهنگ اصیل و بالنده حسینی می کنند. در حقیقت هر فرقه ای با اسامی مختلف در یک جبهه واحد در مقابل فرهنگ حسینی و عاشورایی ایستاده اند که فرماندهی آن را تفکر غربی انجام می دهد.

پیشاهنگ تصریح داشت: تمام تلاش شبکه های وهابی و غربی کمرنگ کردن، شور حسینی و کاهش جاذبه و از بین بردن مغناطیس حسینی در عالم است.