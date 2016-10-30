۱۶ اندیشکده آمریکایی که درحال توطئه علیه ایران هستند شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منصوریان جانشین قرارگاه عملیات پدافند غیرعامل، با اشاره به برنامه های متنوع در هفته پدافند غیرعامل فعالیت هایی چون برگزاری همایش جهت توسعه فرهنگ سازی، معرفی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی برای سال های آینده و همچنین برگزاری برنامه استان ها با حضور معاونین و فرمانداران استان را برشمرد.

وی گفت: مجموعه قرارگاه عملیاتی پدافند غیرعامل خود دو کار اصلی را دنبال می کند به این صورت که بطور کلی دشمن را در حوزه های مختلف رصد می کنیم تا از دشمن عقب نمانیم. در گذشته پس از ضربه دشمن به دنبال راهکاری برای مبارزه بودیم که اندیشه و ذهن دشمن را برای آینده بخوانیم.

معاون اطلاع و عملیات پدافند غیرعامل افزود: در حال حاضر ۱۶ اندیشکده دشمن که در امریکا در حال کارسازی و توطئه علیه کشور بودند و به مسئولان اقتصادی و سیاسی خوراک می دهند در حال رصد هستند.

منصوریان گفت: ما باید نسبت به وضعیت و زیرساخت های خود اشراف داشته باشیم و بدانیم آسیب پذیری ما کجاست تا بتوانیم قابلیت رویارویی با تهدیدات را بررسی کنیم.

وی با اشاره به رزمایش های دستگاهی، ملی و استانی عنوان کرد: در واقع ما خود را جای دشمن قرار می دهیم و نقاط جذاب برای حمله را بررسی می کنیم و طرح های عملیاتی را به صورت آزمایشی انجام می دهیم.

جانشین قرارگاه عملیات پدافند غیرعامل عمده تهدیدات فعلی را از نوع سایبری دانست و گفت: قبل از بروز تهدید باید تدبیر مورد نظر صورت بگیرد. با انجام رزمایش و مطابقت با تهدید مورد نظر، اگر این تمرین به خوبی محقق شد و توانستیم بخش هایی از تهدید را پاسخ دهیم طرح مدیریت بحران نوشته و اجرا می شود.

منصوریان در ادامه عنوان کرد: کارهای ستادی شامل رصد، پایش، پیش بینی و بخش عملیاتی که به صورت رزمایش است. کل طرح های عملیاتی در معاونت عملیاتی سازمان برنامه ریزی و انجام می شود.

وی از برگزاری رزمایش دفاع جامع روز ۱۱ آبان به صورت مشترک میان قرارگاه پدافند غیرعامل و کلیه نیروهای مسلح در مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

سردار منصوریان افزود : با وجود اینکه نسبت به کشورهای دیگر مدت زمان کمتری است که به بحث پدافند غیر عامل پرداخته شده است اما کارهای قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است.