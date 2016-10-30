شاگردانم برای کسب دو مدال نقره آسیا غیرت کردند

طاهر کبوتری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تیم قایقرانی روئینگ ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیای تایلند در بخش مردان و زنان حاضر بود که در بخش مردان تیم ما تنها با ترکیب ۴ قایقران در رقابتها شرکت کرد. این تیم در ۳ بخش تک، دو و چهار نفره در مسابقات حاضر شد و توانست ۲ مدال را در بخش تک نفره و ۴ نفره مردان برای ایران به دست آورد. معتقدم ما در ماده سوم هم با بدشانسی مدال را از دست دادیم. چرا که پاروی بچه ها گیر کرد و در نهایت به عنوان پنجمین در این ماده بسنده کردیم.

وی افزود: امسال شاهد برگزاری یکی از بی‌سابقه ترین رقابتهای قهرمانی روئینگ آسیا در بخش جوانان بودیم. ۲۲ کشور در رقابتها حاضر بودند و تیم ها با برنامه ریزی و با بهترین تدارکات در رقابتها شرکت کرده بودند. به نظرم برگزاری رقابتهای المپیک نوجوانان و جوانان در سال ۲۰۱۸ می توانست یکی از انگیزه های سرمایه گذاری کشورهای آسیایی برای حضور در مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا بوده باشد.

سرمربی تیم روئینگ جوانان ایران خاطرنشان کرد: ما از عملکرد تیم راضی هستیم. به نظرم ما شانس کسب مدال در ماده ۴ نفره را هم داشتیم اما تداخل بازی ها و نزدیکی آنها باعث شد تا این فرصت را از دست داده و با افت بچه ها به همین مدال نقره بسنده کنیم. البته واقعاً امکانات و تدارکات ما در مقابل تیم هایی چون کره جنوبی، ژاپن، چین و هنگ کنگ قابل مقایسه نیست. آنها امکانات بسیار خوبی را برای تیمهایشان محیا می کنند.

وی ادامه داد: با این حال بچه های من زحمات زیادی کشیدند. فدراسیون هم همه تلاش خود را انجام داد. به نظرم با این شرایط کسب این دو مدال یک شاهکار بود. بچه ها با غیرت خودشان نایب قهرمان آسیا شدند و کار بزرگی انجام دادند.

وی در مورد برنامه های آتی تیم روئینگ جوانان هم گفت: ما قبل از رقابتهای قهرمانی کشور، اردو و برنامه نداریم. قصد داریم نفرات مدنظر خودمان را به همراه نفرات منتخب قهرمانی کشور در اردوهای آینده شرکت دهیم. ما به همین روال هم نفرات حاضر در تیم ملی فعلی را هم انتخاب کردیم و تیم اعزامی به تایلند ماحصل همین استعدادیابی و برنامه ریزی بوده است.

کبوتری تصریح کرد: بهترینها را جمع کرده و اردوی داخلی می گذاریم. برای اردوی برون مرزی هم برنامه داریم. اما هنوز با فدراسیون صحبت و بحث نشده است. باید چند ماهی روی دعوت شدگان به اردو کار شود. بهترین ها غربال و در نهایت برای آنها برنامه برون مرزی بگذاریم. محل و نفرات الان مشخص نیست و زود است در این مورد تصمیم گیری شود.

وی در پایان تاکید کرد: به نظرم پاروزنان جوان بسیار خوب و از آیندگان روئینگ ایران هستند. برنامه تمرین ما برای حضور در بازی های آسیای جاکارتا است. من فکر می کنم جوانان روئینگ به حدی خوب هستند که می توانیم روی آنها برای حضور در مسابقات جاکارتا حساب کنیم، چرا که با این روند رو به رشد حرفی برای گفتن در این میدان آسیایی خواهند داشت.

مسابقات قایقرانی روئینگ جوانان آسیا از سوم تا ششم آبان ماه در تایلند و با کسب ۲ مدال نقره برای جوانان کشورمان برگزار شده بود.