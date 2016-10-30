آمانو: ایران ذخائر اورانیوم را محدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه با تمجید از ایران به خاطر پایبندی به توافق هسته ای با غرب اظهار داشت: بررسی های ما حاکی از آن است که ایران ذخائر اورانیوم قابل استفاده برای تولید سلاح هسته ای را محدود کرده و این اقدام قابل ارزش است.

وی در ادامه گفت: توافق هسته ای ایران سبب برخی مخالفت ها در داخل این کشور شده و حتی غرب نیز در مواردی دچار شک شده است، اما با این وجود پایبندی به آن برای ما ارزشمند است.

چندی پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم خود را در سطح تعیین شده در توافق اتمی با قدرت‌های جهانی حفظ کرده است.