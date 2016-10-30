  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

در گفتگو با روزنامه فرانسوی؛

آمانو: ایران ذخائر اورانیوم را محدود کرده است

آمانو: ایران ذخائر اورانیوم را محدود کرده است

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت که تهران ذخائر اورانیوم قابل استفاده برای تولید سلاح هسته ای را محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه لوموند فرانسه با تمجید از ایران به خاطر پایبندی به توافق هسته ای با غرب اظهار داشت: بررسی های ما حاکی از آن است که ایران ذخائر اورانیوم قابل استفاده برای تولید سلاح هسته ای را محدود کرده و این اقدام قابل ارزش است. 

وی در ادامه گفت: توافق هسته ای ایران سبب برخی مخالفت ها در داخل این کشور شده و حتی غرب نیز در مواردی دچار شک شده است، اما با این وجود پایبندی به آن برای ما ارزشمند است. 

چندی پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم خود را در سطح تعیین شده در توافق اتمی با قدرت‌های جهانی حفظ کرده است.

کد مطلب 3809858
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها