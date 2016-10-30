پرداخت ۷۱ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دهلران، احد احمدی اظهار کرد: با توجه به راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در فرمانداری دهلران و با وجود پیگیری های فرماندار و تشکیل جلسات متعدد با واحدهای تولیدی و بررسی مسایل و مشکلات این واحدها، پرداخت این تسهیلات برای رونق واحدهای تولیدی مصوب شد.

وی از معرفی ۲۵ واحد تولیدی و ایجادی (دارای جواز تاسیس) این شهرستان به ستاد اقتصاد مقاومتی برای استفاده از این تسهیلات خبر داد و افزود: این اعتبار برای هشت واحد تولیدی دارای مشکلات مالی اختصاص یافته است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دهلران تسهیلات اقتصاد مقاومتی را راهی برای رونق هر چه بیشتر واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: پیگیری ها برای استفاده از تسهیلات برای رونق سایر واحدهای تولیدی در دستور کار است.

احمدی به فعالیت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دهلران نیز اشاره کرد و یادآور شد: با پیگیری ها و تلاش و جدیت این ستاد امیدورایم بخش دیگری از واحدهای تولیدی نیز بتوانند با بهره گیری از این تسهیلات رونق گرفته و به چرخه تولید و اشتغال باز گردند.

وی با اشاره به اینکه ۵۴ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این شهرستان وجود دارد، گفت: ۳۴ واحد از این تعداد فعال و مشغول بکار هستند و ۲۰ واحد بدلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و کمبود نقدینگی غیر فعال هستند.