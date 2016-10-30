اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ۱۲۰۰ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی امروز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به نامگذاری ۲۲ الی ۲۹ آبان به نام هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی، گفت: یکی از مهمترین چالش های موجود در کشور به ویژه در میان گروه سنی نوجوان و جوان ما وجود آسیب های اجتماعی است.

وی عنوان کرد: دو مسئله اساسی که مقام معظم رهبری صراحتا و به صورت مستقیم بر توجه به آن تاکید کردند اقتصاد مقاومتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه مسئولان و مدیران آموزش وپرورش حساسیت و جدیت خاصی نسبت به بحث آسیب های اجتماعی دارند، افزود: مسئله پیشگیری از آسیب های اجتماعی، رفتارهای پرخطر ومبارزه با مواد مخدر در حد آگاه سازی دانش آموزان در طول سال تحصیلی همواره در دستورکار ما قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یکی از مهمترین اقدامات این اداره کل را افزایش تعداد مراکز آموزشی در زمینه اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آنها ذکر کرد و گفت: سال تحصیلی گذشته تنها ۲۸۰ مدرسه در استان زیرپوشش برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی قرار گرفتند که این میزان امسال به ۱۲۰۰ مدرسه رسیده که رشدی ۴ برابری داشته است.

قربانی عنوان کرد: در طول این هفته استارت تشکیل جلسات آموزشی با موضوع آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد ویژه دانش آموزان، معلمان، کارکنان آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان زده می شود و تا پایان سال هم استمرار خواهد داشت.

وی از دیگر برنامه های این هفته را برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، پخش فیلم های آموزشی با موضوع پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی، برپایی نمایشگاه سیار در مدارس، توزیع بروشوردر مدارس ذکر کرد.