هیات رسیدگی به تخلفات اداری غیر هیات علمی دانشگاه قم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه قم، براساس تکلیف مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دوره جدید هیات رسیدگی به تخلفات اداری در دانشگاه قم تشکیل شده است.

به استناد ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۸ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری این هیات آماده رسیدگی به شکایات یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران و سرپرستان اداری و سایر مراجع مربوط است.

در این دانشگاه نیز صندوق هایی در تمامی ساختمان های اداری برای دریافت شکایات نصب شده است و دانشگاهیان می توانند هرگونه شکایتی را با ذکر مشخصات خود در این صندوق ها به اطلاع این هیات برسانند.