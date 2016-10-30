دوبار پیشنهاد ریاست فوتبال را داشتم/گزینه ریاست کمیته المپیک بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر که هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شد، طی گفتگویی به برخی سوابق ورزشی خود اشاره کرده و تاکید کرده که حتی در مقطعی ریاست فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک هم به وی پیشنهاد شده است.

وی که برای مدت دو سال قائم مقام سازمان تربیت بدنی وقت بود، اظهارداشت: در این مدت دو سال شرایط به گونه ای فراهم شد که بتوانم با ورزش ارتباط داشته باشم. طوریکه طی مدت ۲۰ سال گذشته بدنه ورزش در هر جایی که حضور داشتم و به هر دلیلی با من در ارتباط بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: حتی در یکی دو مرحله برای تعیین رئیس کمیته ملی المپیک پیشنهاد گرفتن این مسئولیت ازطرف برخی دوستان به من مطرح شد هرچند در نهایت چنین نشد. ضمن اینکه باید بگویم یکی دو بار هم برای ریاست فدراسیون فوتبال مطرح شدم. یک بار سال ۷۷ یک بار هم در دهه ۸۰ بعد از ریاست صفایی فراهانی پیشنهاد ریاست من در فدراسیون فوتبال مطرح شد.

سلطانی فر با بیان اینکه باور من بر این بود که رئیس فدراسیون فوتبال باید تمام وقت در خدمت این فدراسیون باشد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل و با توجه به شرایطی که داشتم، نمی توانستم این مسئولیت را بپذیرم چون گفته شده بود با حفظ سمت خود در استانداری، ریاست فدراسیون فوتبال را بپذیرم؛ از نظر من اما رئیس فوتبال به خاطر موقعیت این رشته و سطح توقعاتی که از آن وجود دارد باید تمام وقت باشد.

وزیرپیشنهادی ورزش و جوانان گفت: در مجموع بعد از دو سالی که قائم مقام سازمان تربیت بدنی وقت بودم هیچ وقت ارتباطم با ورزش قطع نشد به خصوص اینکه خودم هم علاقمند به ورزش و پیگیری آن بودم.

وی با بیان اینکه مجموع این شرایط باعث شد که در ۲۰ سال گذشته با ورزش کشور در ارتباط باشم، خاطرنشان کرد: خیلی از روسای فدراسیون‌ها و دوستان طی این مدت زمان در مورد موارد زیادی با من مشورت می کردند و حتی خواستار حمایت می‌شدند.

«اگر مسعود سلطانی فر موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس شود، در اولین روز کاری که در وزارتخانه حضور پیدا می کند به چه مسئله ای به عنوان اولویت کاری رسیدگی خواهد کرد؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: من مدیر توسعه هستم نه مدیر حفظ وضع موجود؛ در سازمان میراث فرهنگی هم که بودم هم روی مسائل بلند مدت دست گذاشتم و هم روی مسائل جاری و روزمره.

سلطانی فر تاکید کرد:در وزارتخانه‌ای که من مسئولش هستم، همه مدیران و معاونان درکنار مدیران ستادی و مدیران استانی و روسای فدراسیون‌ها باید مدیر توسعه و تحول باشند نه مدیر روزمرگی که اینگونه مدیر را نمی‌خواهیم. هه می توانند برگزارکننده جلسات معمولی باشند اما برخی مسائل اهمیت دارند که نیازمند دید و برنامه بلند مدت هستند.