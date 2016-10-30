تیم آپکو پارس قهرمان لیگ فوتسال جوانان قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتسال قهرمانی جوانان باشگاههای استان قم با قهرمانی تیم فوتسال آپکو پارس به پایان رسید و این تیم توانست در جدال با تیم آتلیه طهران عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کند.
در هفته پایانی این مسابقات که با حضور ۸ تیم به صورت دورهای و تک بازی برگزار شد تیم فوتسال آپکو پارس با کسب ۱۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم آتلیه طهران موفق شد صاحب عنوان قهرمانی شود و تیمهای آتلیه طهران و صدرا سیستم در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در هفته پایانی این مسابقات و با توجه به هم امتیاز بودن ۲ تیم آتلیه طهران و آپکو پارس، مسابقات این ۲ تیم برابر حریفان به صورت همزمان برگزار شد که در دیداری که در سالن شهید حیدریان برگزار شد تیم آپکو پارس موفق شد ۶ بر ۴ تیم ابو ریحان را شکست دهد.
از سوی دیگر در سالن مریم، تیم فوتسال آتلیه طهران در مسابقه برابر تیم قعرنشین رئیس کرمی با نتیجه پر گل ۷ بر یک به پیروزی رسید اما این پیروزی نیز برای قهرمانی آتلیه کافی نبود و آنها با تفاصل گل کمتر نایب قهرمان لیگ شدند.
در سایر دیدارهای هفته هفتم و پایانی لیگ فوتسال جوانان تیم فوتسال صدرا سیستم در دیدار برابر تیم آتلیه یاقوت ۳ بر صفر برنده شد و الوند نیز در یک بازی پرگل با پیروزی ۸ بر ۶ برابر پارسا توانست فصل را بالاتر از این تیم با رتبه چهارم به پایان ببرد.
در انتهای جدول رده بندی نیز تیم شهید رئیس کرمی با شکست در هر ۷ مسابقه خود در انتهای جدول قرار گرفت و آتلیه یاقوت با ۴ امتیاز در رده ماقبل آخر ایستاد ضمن اینکه در این مسابقات تیم ارم کیش در هفته سوم مسابقات به دلیل عدم انجام تعهدات خود از جدول کنار گذاشته شد.
