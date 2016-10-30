۷۳ خانه تخریب شده کلوسه بازسازی شد

محسن قوی بیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۲۷ واحد مسکونی روستای کلوسه که چند سال پیش به دلیل رانش زمین در شهر دامنه مورد آسیب جدی قرار گرفته بود با استفاده از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض پرداخت شده به متقاضیان، در حال حاضر ۷۳ واحد بازسازی شده است.

وی بیان داشت: در این راستا در حال حاضر مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات و چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال کمک بلاعوض پرداخت شده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با اشاره به آمار پیشرفت فیزیکی پروژه، افزود: آوار برداری ۶۰ واحد انجام شده و برای ۵۶ واحد نقشه پیاده و اجرای فونداسیون انجام شده و ستون های ۴۶ واحد نیز اجرا شد.

قوی بیان، گفت: به منظور تسریع در امور بازسازی و ساخت منازل برای اهالی روستای کلوسه با جمعی از مسئولان به بازدید از این روستا پرداختیم که به زودی ما بقی منازل هم ساخته و تحول متقاضیان می‌شود.