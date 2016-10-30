نظر شورای مرکزی فراکسیون امید در مورد سه وزیر پیشنهادی مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف نماینده مردم تهران که برای خوشامدگویی به جمعی از مردم شهر ری و مجمع اصلاح طلبان این شهرستان به مجلس آمده بودند، در جایگاه میهمانان حضور یافت.

رئیس فراکسیون امید همچنین با جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم که از شهرستان قرچک ورامین میهمان مجلس بودند دیدار کرده و به آنها نیز خوشامد گفت.

عارف پس از آن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظر شورای مرکزی فراکسیون امید نسبت به هر سه وزیر پیشنهادی مثبت است و در جلسه فردا بعدازظهر مجمع عمومی فراکسیون امید نیز نظر مجمع مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی در مجمع عمومی گرفته می شود.

عارف در خصوص تعامل با سایر فراکسیون‌ها در مورد سه وزیر پیشنهادی گفت: هر فراکسیون نظری دارد، کمیسیون های تخصصی و مجامع استانی نیز موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد.

عارف همچنین در خصوص انتخاب سه عضو فراکسیون امید در شورای مرکزی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: چهارشنبه صبح در جلسه فوق العاده این موضوع را مورد برسی قرار خواهیم داد.

رئیس فراکسیون امید در خصوص جلسه با رئیس جمهور گفت: تعامل ما با دولت بسیار خوب است، هر وقت لازم باشد با مقامات دولتی و شخص آقای رئیس جمهور جلسه می گذاریم نیازی به رایزنی برای برگزاری این جلسه نیست، قرار بود پنجشنبه با رئیس جمهور دیداری داشته باشیم که به دلیل سفر ۵ نفر از اعضای هیات رئیسه این دیدار لغو شد.

عارف در خصوص نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان گفت: آقای کدخدایی نظر خود را اصلاح کردند. ما اعتقاد داریم قانون باید چگونگی نظارت بر نمایندگان را تعیین کند

وی ادامه داد: شورای نگهبان هم به روند برگزاری انتخابات نظارت دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اصول‌گرایان تندرو در خصوص سوابق سیاسی آقای آشتیانی مشکل دارند، گفت: طبیعی است توقع نداریم که تندروها از یک فرد برجسته و دانشگاهی حمایت کنند. ایشان در آموزش و پرورش معلم بوده و در موسسه فرهنگی پیشرفت کرده، از مدیران وزارت علوم بوده و اشراف خوبی بر مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش دارد که امیدواریم در مجلس رای اعتماد را کسب کرده و بتواند بخشی از مشکلات فرهنگیان را حل کند.

وی تصریح کرد: هر سه وزرای پیشنهادی را می شناسم، افراد برجسته و متعهد هستند و موضع شخصی من نسبت به آنها مثبت است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سیاسی شورای اصلاح طلبان گفت: بعضی از دوستان معتقدند شورای سیاسی نتوانسته موجب تقویت احزاب شود تلاش می کنیم در شورای عالی سیاست گذاری تقویت احزاب را مدنظر قرار دهیم.

وی در خصوص دیدار سردار سلیمانی و شمخانی با اعضای فراکسیون امید گفت: برخی مشکلات و گرفتاری ها از جمله معرفی سه وزیر پیشنهادی این جلسات را به تعویق انداخت.