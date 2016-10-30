دوره آموزشی بورس کالا در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح یکشنبه در حاشیه دوره آموزشی بورس کالا اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از مشکلات حوزه بورس مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد این دوره تخصصی آموزشی بورس کالا برای شناخت و استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی در بخش تولید و توزیع محصولات در دفتر این شرکت برگزار شد.

وی با اشاره به مسایل مرتبط با مشکلات بورس مطرح شده در این دوره گفت: نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا، عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت، فقدان یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار، نبود یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در برای اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب، عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف از مهمترین موضوعات بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارگاه آموزشی با حضور اعضای کنسرسیوم خوشه فرآوری محصولات انگور تاکستان و تعدادی از واحدهای صنعتی حوزه تولید مواد غذایی دوره و کلاس آموزشی با حضور منوچهر میرزایی مدیر پذیرش و بازار بورس کالا و معظمی کارشناس آموزش بورس کالای ایران و مدرس دوره برگزار شد.

در پایان دوره آموزشی از واحدهای فعال در زمینه فرآوری محصولات انگور بازدید بعمل آمد.