  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

دوره آموزشی بورس کالا در قزوین برگزار شد

دوره آموزشی بورس کالا در قزوین برگزار شد

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین از برگزاری دوره آموزشی بورس کالا توسط شرکت شهرکهای صنعتی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح یکشنبه در حاشیه دوره آموزشی بورس کالا اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده ای از مشکلات حوزه بورس مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی  بازار می باشد این دوره تخصصی آموزشی بورس کالا برای  شناخت و استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی در بخش تولید و توزیع محصولات در دفتر این شرکت برگزار شد.

وی با اشاره به مسایل مرتبط با مشکلات بورس مطرح شده در این دوره گفت: نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط  نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا، عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت، فقدان  یک نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار، نبود  یک سیستم اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله، فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات و مصرف در برای اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب، عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه  واردات، صادرات  و بازار مصرف از مهمترین موضوعات بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارگاه آموزشی با حضور اعضای کنسرسیوم خوشه فرآوری محصولات انگور تاکستان و تعدادی از واحدهای صنعتی حوزه تولید مواد غذایی دوره و کلاس آموزشی با حضور منوچهر میرزایی مدیر پذیرش و بازار بورس کالا و معظمی کارشناس آموزش بورس کالای ایران و مدرس دوره برگزار شد.

در پایان دوره آموزشی از واحدهای فعال در زمینه فرآوری محصولات انگور بازدید بعمل آمد.

کد مطلب 3809871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها