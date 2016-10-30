مردم باید در قبال مصرف تولیدات داخلی احساس مسئولیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح توسعه یک کارخانه در شیراز گفت: امروز با افتتاح طرح توسعه کارخانه گلسار میزان تولید این واحد تولیدی از ۱۴هزارتن به ۱۸هزارتن در سال افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی واحدهای تولید در کشور عدم مدیریت صحیح است و اگر درست مدیریت شوند می توانند با بازاریابی مناسب بازار خوبی برای محصولاتشان فراهم کنند و علاوه بر کارکرد حداکثری ظرفیت کارخانه، طرح توسعه نیز داشته باشند.

استاندار فارس بیان کرد: مصرف کنندگان تجهیزات بهداشتی باید در قبال تولید داخل کشورشان احساس مسولیت کنند و بجای واردات محصولات مشاب که گاهی کیفیتشان پایین تر است از تولیدات داخلی استفاده کنند تا زمینه رونق تولید و توسعه کسب و کار در کشور فراهم شود.

وی افزود: مصرف تولیدات داخلی باعث گردش پول در داخل کشور بجای خروج ارز از کشور می شود.

افشانی گفت: تمام کسانی که می خواهند تولید کنند در حمایت دولت خواهند بود و ما نیز آمادگی داریم در رفع موانع تولید و صادرات به کمک تولیدکنندگان بیاییم.