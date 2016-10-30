به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد مقدوری صبح یکشنبه از پایان مرحله نخست توزیع قیر رایگان بین شهرداریهای خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در مرحله نخست توزیع قیر رایگان (موضوع بند ه تبصره ۱ قانون بودجه۹۵ ) هشت هزار و ۲۸۷ تن قیر بین ۶۵ شهرداری زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استان توزیع شده که تا کنون ۲۱ شهرداری سهمیه خود را دریافت کردهاند و مابقی نیز در دست پیگیری است.
وی با بیان این که مجموع قیرتحویلی به شهرداریهای خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۶۹۰ تن قیر است، افزود: در مرحله دوم نیز قرار است هشت هزار و ۴۰۳ تن قیر میان شهرداریها توزیع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در خصوص شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز طبق بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۵ مبلغ ۷۰۰ هزار و ۶۶ تومان به سه شهرداری تایباد، تربت جام و کاشمر اختصاص یافته است.
