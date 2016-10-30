۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی:

۸ هزار و ۲۸۷ تن قیر رایگان بین شهرداری‌های خراسان رضوی توزیع شد

مشهد ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی از توزیع رایگان هشت هزار و ۲۸۷ تن قیر رایگان بین شهرداری‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد مقدوری صبح یکشنبه از پایان مرحله نخست توزیع قیر رایگان بین شهرداری‌های خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در مرحله نخست توزیع قیر رایگان (موضوع بند ه تبصره ۱  قانون بودجه۹۵ ) هشت هزار و ۲۸۷ تن قیر بین ۶۵ شهرداری زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت استان توزیع شده که تا کنون ۲۱ شهرداری سهمیه خود را دریافت کرده‌اند و مابقی نیز در دست پیگیری است.

وی با بیان این که مجموع قیرتحویلی به شهرداری‌های خراسان رضوی ۱۶ هزار و ۶۹۰ تن قیر است‌، افزود: در مرحله دوم نیز قرار است هشت هزار و ۴۰۳ تن قیر میان شهرداری‌ها توزیع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی در خصوص شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نیز طبق بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۵ مبلغ ۷۰۰ هزار و ۶۶ تومان به سه شهرداری تایباد، تربت جام و کاشمر اختصاص یافته است.

