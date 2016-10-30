شهروندان اردبیل درختان شکسته منازل خود را در معابر تخلیه نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام لازمی زارع پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه فعالیت های خدمات شهری شهرداری در اردبیل اضافه کرد: بارش های اخیر موجب شکستن صدها درخت در معابر و منازل شده بود که واحد خدمات شهری شهرداری سریعا نسبت به پاکسازی محیط شهری اقدام کرد.

وی یکی از اقدامات شهرداری را برای جلوگیری از تکرار این حادثه هرس کردن درختان معابر عنوان کرد و بیان داشت: طی سه روز گذشته درختان معابر اصلی و فرعی اردبیل هرس شده و شاخه های شکسته تخلیه شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل در عین حال با اشاره به تخلیه درختان شکسته منازل از سوی شهروندان اردبیلی در معابر و کوچه ها یادآور شد: این روند همچنان ادامه دارد و همین امر موجب آلودگی محیط شهری شده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اردبیل آماده خدمات رسانی به شهروندان اردبیل در این خصوص می باشد، متذکر شد: در این راستا سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ و تمام مناطق شهرداری و نواحی آن آماده پاسخگویی هستند.

لازمی زارع ادامه داد: شهروندان اردبیل می توانند برای تخلیه درختان شکسته منازل خود با سامانه ۱۳۷ و مناطق شهرداری تماس بگیرند تا واحدهای خدمات شهری با مراجعه به درب منازل نسبت به جمع آوری و تخلیه این درختان اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی ماه های اخیر افزود: معاونت خدمات شهری اردبیل در دو حوزه عمرانی و خدمات شهری در مناطق چهارگانه به مردم ارائه خدمت می کنند که طی تماس های دریافتی از مردم بیشتر مطالبات در حوزه خدمات شهری است.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل با اشاره به عملکرد خدمات شهری درمناطق چهارگانه تاکید کرد: در ماه گذشته بالغ بر ۹۰ درصد از مطالبات مردم در حوزه خدمات شهری و عمرانی پیگیری و به آنها رسیدگی شده است.

وی در تشریح عملکرد معاونت خدمات شهری در مهرماه سال جاری عنوان کرد: در حوزه خدمات شهری جمع آوری زباله ها و نخاله ها، هرس درختان، رسیدگی به روشنایی پارک ها، رفع آبگرفتگی، جمع آوری سگ های ولگرد، اخطار به کارگران شهرداری در آتش زدن زباله ها، رسیدگی به ساخت و سازهای غیر قانونی و... از مهمترین اقدامات این اداره بوده است.

لازمی زارع آسفالت ریزی، جمع آوری نخاله ساختمان، لکه گیری، تعمیر آب رو رسیدگی به نشست زمین و پرکردن چاله ها و... را نیز از دیگر اقدامات معاونت خدمات شهری شهرداری اردبیل در مهر ماه سال جاری برشمرد.