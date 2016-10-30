به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه با اعلام خبر تشکیل و راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه گفت: این اقدام در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در امر سازندگی، عمران، آبادانی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در مناطق دورافتاده و محروم کشور و نیز برقراری امنیت پایدار مردمی، بسترسازی خدمت رسانی بیشتر نظام و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانها صورت گرفت.

شریف پیشرفت و آبادانی مناطق محروم کشور در ابعاد اشتغال زایی، فرهنگی، سلامت و زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق توانمندسازی رشد و ارتقای ظرفیتهای انسانی و طبیعی را مأموریت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه توصیف و تصریح کرد: این مأموریت خطیر با مبنا قراردادن اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا با هدف توانمندسازی افراد مورد توجه قراردادن ابعاد مختلف آن و نیز توجه به چرخه تولید، توزیع و مصرف با درنظر گرفتن ظرفیتهای بومی محلی منطقه دنبال می‌شود.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه در انجام این مأموریت رشد و ارتقای پتانسیل‌های مردمی در مناطق محروم مورد توجه قرار می‌گیرد گفت: همچنین در راستای اجرای بهینه این مأموریت با انجام تعاملات و هماهنگی‌های لازم از ظرفیت سایر نیروهای مسلح و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

وی در پایان با اشاره به عزم قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در استانها برای استفاده از تجارب ارزنده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در حوزه اشتغال، کارآفرینی و محرومیت زدایی و عملیاتی کردن آن در جغرافیای استانی، اعلام کرد: تشکیل و راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی در استانها توسط سرلشکر جعفری به فرماندهان سپاههای استانی ابلاغ شده است.