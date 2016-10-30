طرح مصباح الهدی در مدارس استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش قزوین، سالار قاسمی در این باره اظهار کرد: این طرح در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اهل بیت ائمه اطهار(ع) و سبک زندگی اسلامی ایرانی در مدارس استان قزوین اجرا می شود.

وی اضافه کرد: آشنایی دانش آموزان با زندگی چهارده معصوم(ع)، تقویت و تعمیق اعتقادات دینی و پاسخگویی به مسائل دانش آموزان در موضوعات دینی و مذهبی از اهداف اجرای این طرح است.

قاسمی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت شناخت سبک و سیره زندگی و اخلاقی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به عنوان بهترین الگوی عملی و اخلاقی، در راستای اسناد فرادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منشور توسعه فرهنگ قرآنی این طرح اجرا می شود.

وی ادامه داد: این طرح در تمام مدارس با استفاده از ظرفیت های موجود اجرا می شود و دانش آموزان می توانند در زمینه هایی از قبیل زندگی امام معصوم(ع)، کرامات، حکایات، داستان های کاربردی، احادیث و روایات، شرکت در مسابقات فرهنگی هنری از قبیل کتابخوانی، نقاشی، عکس، فیلم کوتاه، داستان، تئاتر و بهره مندی از فضای مجازی مانند وب سایت، وبلاگ نویسی و پیامک فعالیت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای تخصصی این طرح هر استان با الهام گیری از یک امام معصوم زوایای زندگی وی را بررسی می کنند، مدارس استان قزوین نیز درباره سبک زندگی و روایات و احادیث حضرت امام جواد(ع) برنامه ریزی خواهند کرد.