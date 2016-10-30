به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان ابراهیم کریمی، اظهار کرد: مرحله استانی چهارمین کنگره تاریخ و شهرسازی ایران در دیماه امسال در استان گلستان برگزار میشود، این کنگره از سوی ۳۱ اداره کل میراث فرهنگی از شهریور تا بهمنماه امسال در یک دوره ۵ ماهه برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان تصریح کرد: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که سه دوره به همت مرحوم دکتر باقر آیتالله زاده شیرازی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور در ارگ بم برگزار شد از رویدادهای ارزشمند فرهنگی کشورمان بعد از انقلاب اسلامی است که به دلیل محتوای علمی، هنری، فرهنگی آن در نوع خود کمنظیر بوده است.
کریمی افزود: برای نخستین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفتهشده است همه استانهای کشور بهصورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خود را برگزار تا این رویکرد در استانها به جریانی تبدیل شود که به ارتقاء حفاظت از میراث فرهنگی بهصورت مداوم و پایدار کمک کند.
وی در توضیح فعالیتهای انجامشده در راستای برگزاری چهارمین کنگره توسط میراث فرهنگی استان گلستان خاطرنشان کرد: تاکنون از سوی این اداره کل با تشکیل کمیته علمی و کمیته اجرایی و مشخص شدن اعضای آن فعالیتهایی ازجمله بارگذاری سایت کنگره و شروع پذیرش مقالات توسط سایت، تهیه و چاپ پوستر کنگره و ارسال آن به همه ادارات و مراکز آموزشی استان و همچنین مراکز آموزشی عالی و دانشگاهی کشور، اطلاعرسانی از طریق مجلات، برگزاری جلسات در راستای چگونگی برگزاری، چگونگی ارسال مقالات، کارگاهها و داوری مقالات، چاپ ویژهنامهها و مواردی ازایندست انجامشده است.
به گفته وی، علاقهمندان برای شرکت در این کنگره میتوانند تا بیستم آبان امسال مقالات خود را با محوریت حوزههای فرهنگی-طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی، منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستانشناسی و معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس، راههای فرهنگی و عناصر وابسته از طریق سایت www.golestan.chaui.ir ارسال کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان گلستان افزود: امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استانها شاهد توجه بیشتر سازمانهای دیگر به میراث فرهنگی باشیم و بتوانیم آشنایی بهتر و بیشتر استانها با ظرفیتها، قابلیتهای تاریخی و فرهنگی نهفته در شهرها و دیگر سکونتهای زیستی همانند روستاهایش را فراهم کنیم.
گفتنی است مرحله استانی چهارمین کنگره تاریخ و معماری و شهرسازی ایران هشتم و نهم دیماه امسال در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان برگزار میشود.
