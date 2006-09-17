150 اثر به دبيرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران رسيد

عباس اقسامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "از 150 نمايشنامه رسيده به دبيرخانه جشنواره، از نظر مضموني 10 درصد مذهبي، 70 درصد اجتماعي و 10 درصد سياسي هستند و 10 درصد نيز به دليل ضعف تكنيكي رد شده اند."



علاوه بر دبير جشنواره، ميلاد اكبرنژاد، رضا مهديزاده و امير مكاري از ديگر بازخوانان متون نمايشي دهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران هستند. به گفته اقسامي، شكل بازخواني نمايش ها در جشنواره امسال متفاوت از بازخواني هاي ديگر جشنواره هاست.



دبير جشنواره تئاتر دانشگاهي گفت: "ما به گروههايي كه متون آنها در بررسي پذيرفته شود اعلام مي كنيم تا آنها بتوانند خود را براي زمان بازبيني بين 25 آبان تا 25 آذر آماده كنند. آخرين فرصت براي ارسال متن به دبيرخانه جشنواره هم هفتم مهر است و هنوز اين زمان تمديد نشده است. در بخش جديد جشنواره امسال يعني بخش اجراهاي اساتيد نيز تاكنون 10 نمايش از استادان دانشكده هاي تئاتري به دبيرخانه رسيده است."



وي استقبال دانشجويان تهراني را از دهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران بيش از دانشجويان شهرستاني دانست و در پايان گفت: "از ميان آثار رسيده به دبيرخانه شاهد متون نمايشي خارجي و ايراني بوده ايم، اما درصد متون نمايشي ايراني از نمايشنامه هاي خارجي بيشتر است."