اخاذ اینستاگرامی در دام پلیس فتای جهرم گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعظیم انصاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: این فرد از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام با دسترسی به تصاویر دختر جوان که در صفحه شخصی وی قرار داشته است، یک صفحه جعلی ایجاد و با قرار دادن عکس های شاکی در این صفحه جعلی، قصد سوء استفاده را با تهدید داشته است.

وی اظهار کرد: این فرد تبهکار از طریق اقدامات فنی پلیس فتا ظرف مدت یک روز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: متهم ۲۹ ساله که در ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه در فضای مجازی شده بود، پس از رویت مستندات و ادله دیجیتال متخصصان پلیس فتا، لب به سخن گشود و نسبت به بزه انتسابی اعتراف کرد.

سرهنگ انصاری ادامه داد: متهم دستگیر شده در تحقیقات تخصصی پلیس اعلام داشت که با توجه به تسلطی که در امور رایانه و فضای مجازی داشته، هیچگاه فکر نمی کرد توسط پلیس فتا دستگیر شود.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان به ویژه بانوان خواست در هنگام استفاده از نرم افزارهای ارتباطی، اقدامات حفاظتی را رعایت کنند و تصاویر خصوصی و خانوادگی خود را در صفحات فضای مجازی قرار ندهند تا در چنین مواردی این تصاویر به ابزاری جهت سوء استفاده قرار نگیرد.