به گزارش خبرنگار مهر، مدافع ملی پوش تیم استقلال برای حضور در دیدار فردای تیم استقلال شرایطی نامشخص دارد و قرار است در این زمینه دکتر نوروزی نظر نهایی اش را بدهد. اما جدا از نقطه نظر پزشکی که کاملا به شرایط مدافع استقلال در تست پزشکی بستگی دارد، سئوال اینجاست که آیا به طور کلی منصوریان حاضر است روی سلامت این بازیکن ملی پوش ریسک کند یا خیر.

حتی با فرض این که وریا برای این بازی از نظر پزشکی شرایط مناسبی داشته باشد، امکان این که منصوریان از او استفاده نکند بیشتر از امکان استفاده از این بازیکن است. به خصوص که اولا در آخرین بازی استقلال، هرایر مگویان بازی شایسته‌ای را در پست دفاع راست انجام داد تا خلع این بازیکن ملی پوش در آن بازی احساس نشود و دوما استقلال فردا میزبان حریفی در جام حذفی است که این حریف از میانه های جدول لیگ دسته اول به مصاف آبی پوشان می‌آید.