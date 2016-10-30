شورای فرهنگ عمومی خوزستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان اظهار کرد: برخی از این شوراهایی که خیلی می توانستند در فرهنگ عمومی خوزستان تأثیر به سزایی داشته باشند، مغفول ماندند و باید به سرعت خودمان را به این جلسات برسانیم تا پیشرفت نسبی داشته باشیم.

وی افزود: دستور کار جلسه امروز ارائه برنامه های پیشنهادی ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی است که این روز را به فرهنگیان و خادمان فرهنگی تبریک می گویم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: یافته های پژوهشی «عبدالرضا نواح» با موضوع «بررسی سبک زندگی مردم با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری» را نیز در این جلسه بررسی می کنیم.

جوروند گفت: همایش ملی سبک زندگی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های فرهنگی کشور را نیز برگزار می کنیم.

وی ادامه داد: هشت آبان روز نوجوان و بسیج دانش آموزی و سالروز فوت «قیصر امین پور» بود که برنامه مفصلی را در گتوند داشتیم. روز ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و سالروز مبارزه با استکبار جهانی را نیز داریم.

جوروند اضافه کرد: اولویت بندی و بومی سازی شاخص های کلان فرهنگ عمومی یکی از مصوبات جلسه قبل بود که فقط فرمانده انتظامی خوزستان جواب داد و از وی بابت پاسخگویی تقدیر می کنم. تهدیدات فضای مجازی و تأثیر آن بر امنیت استان خوزستان، راهکارهای تقویت فرهنگ ملی و خودکنترلی با هدف کاهش گرایش به فرهنگ غربی از جمله مسائل مطرح شده بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: گفتمان سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

وی افزود: نماینده مطبوعات «حسین زاده» معاون استاندار بود که در جلسات قبلی حضور پیدا می کرد ولی از این جلسه به بعد «رضا علیجانی» رئیس خانه مطبوعات را به عنوان نماینده مطبوعات انتخاب می کنیم.