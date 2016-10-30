کرامت انسانی مبنای نخست تفکر اصیل اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین مختاری صبح شنبه در نشست تخصصی بانوان فرهیخته و فعال خراسان جنوبی با بیان اینکه تفکر غربی بر مبنای خواسته های انسان بنیانگذاری شده است، گفت: لذت گرایی و رسیدن به امیال دنیوی و در نهایت پوچ گرایی غایت این تفکر است.

وی با اشاره به مطالعات تقریب در مقایسه تطبیقی تفکر اسلام و غرب اظهار کرد: در زندگی بر مبنای تفکر اسلامی انسان برای تعالی و جاودانگی و ابدیت آفریده شده و همه ابعاد آن از قداست برخوردار است.



وی ادامه داد: کرامت انسانی مبنای تفکر اصیل اسلامی است که در راستای آن همه انسانها بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت، زبان و نژاد دارای ارزش و اعتبار هستند.



حجت الاسلام مختاری ادامه داد: این در حالی است که در تفکر غرب انسان برای این جهان آفریده شده و هیچ چیز دارای قداست، وجود ندارد.



وی با بیان اینکه نگاه اسلامی به نهاد خانواده و جایگاه زن نگاه متعالی است، بیان کرد: این در حالی است که تفکر غربی نگاه کالا محور به زن و جایگاه او در زندگی دارد.



حجت الاسلام مختاری حضرت فاطمه زهرا (س) را نمونه جامعی از شخصیت متعالی زن مسلمان دانست و افزود: نگاه حیاتبخش اسلامی در زندگانی این شخصیت معصوم درخشیده و به بشریت منتقل شده است.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی کشور بیان کرد:غربی ها به دلیل عدم برخورداری از چنین الگوهای جامعی، هدفمندی زندگی را فراموش و با تفکر اومانیستی به سمت ناکجا آباد پیش می روند.