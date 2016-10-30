شمارش معکوس تا آغاز لیگ دسته یک والیبال/ اعلام برنامه مسابقات

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ تیم برای حضور در بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک اعلام آمادگی کردند که تاکنون حضور ۱۱ تیم قطعی شده و سایر تیم ها در صورت عمل کردن به تعهدات مالی مجوز حضور در این مسابقات را کسب می کنند.

بر اساس تصمیم نمایندگان تیم‌ها در نشست قرعه کشی لیگ دسته یک، رقابت‌های امسال با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می شود که در صورت عمل به تعهدات مالی دو گروه دور مقدماتی به قرار زیر خواهد بود:

گروه یک: مقاومت مهاباد، شهرداری جوان ارومیه، نماینده اردبیل، سیاوش سام فردیس، عقاب نهاجا، فولاد ویان همدان، کاله جوان و نماینده قزوین

گروه دوم: مهر پارس فارس، آلومینیوم هرمزگان، نیروگاه سیکل ترکیبی دامغان، گل گهر سیرجان، لاستیک بارز کرمان، رعد پدافند اصفهان، ملوان تهران و فرش محتشم کاشان

این رقابت‌ها در دو مرحله مقدماتی و پلی آف پیگیری می شود که مرحله مقدماتی در دو گروه به صورت دوره ای، شامل دور رفت و برگشت خواهد بود.

دور رفت مرحله مقدماتی در ۷ هفته از ۱۲ آبان ماه تا ۲۴ آذرماه برگزار و در روزهای چهارشنبه هر هفته پیگیری می شود. ضمنا به دلیل تقارن روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه با روز شهادت امام رضا (ع)، مسابقات هفته پنجم دور رفت روز پنج شنبه ۱۱ آذرماه برگزار می شود.

همچنین دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ دسته یک والیبال مردان از روز اول دیماه تا ۶ بهمن ماه در ۷ هفته برگزار و در روزهای چهارشنبه هر هفته و یکشنبه (۱۹ دیماه) این دیدارها پیگیری می شود.

پس از پایان مرحله مقدماتی چهار تیم برتر هر گروه دور مقدماتی به مرحله پلی آف صعود خواهند کرد و رقابت های مرحله پلی آف لیگ دسته یک مردان سال ۹۵ در سه مرحله یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی به صورت دو برد از سه مسابقه پیگیری می شود. تیم هایی که برد بیشتر در مرحله مقدماتی دارند، تا پایان رقابت ها میزبان دیدارهای اول و سوم خواهند بود.

مرحله نخست پلی آف (یک چهارم نهایی) روزهای چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه (رفت)، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه (برگشت) و در صورت نیاز به مسابقه سوم یکشنبه ۲۴ بهمن ماه پیگیری خواهد شد.

در این مرحله هشت تیم برتر مرحله مقدماتی (چهار تیم اول تا چهارم هر گروه مقدماتی به صورت ضربدری (اول A با چهارم B، دوم A با سوم B، سوم A با دوم B و چهارم A با اول B) به مصاف یکدیگر می روند و تیم های برنده به مرحله دوم پلی آف (نیمه نهایی) صعود می کنند و تیم های بازنده از دور مسابقات حذف می شوند.

مرحله دوم پلی آف (نیمه نهایی) نیز روزهای چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه (رفت)، چهارشنبه چهارم اسفندماه (برگشت) و در صورت نیاز به مسابقه سوم یکشنبه هشتم اسفندماه پیگیری خواهد شد.

در این مرحله چهار تیم برتر مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم می روند که برنده مسابقه(اول A با چهارم B و سوم A با دوم B) مسابقه می دهد و در دیگر رقابت این مرحله برنده مسابقه(دوم A با سوم B و چهارم A با اول B) روبرو می شوند.

در پایان مرحله دوم پلی آف تیم های برنده به دیدار نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ دسته یک والیبال مردان ایران و تیم های بازنده به دیدار رده بندی راه خواهند یافت.

مرحله سوم پلی آف لیگ دسته یک مردان سال ۹۵ (مرحله نهایی) روزهای چهارشنبه ۱۱ اسفندماه (رفت)، چهارشنبه ۱۸ اسفندماه (برگشت) و در صورت نیاز به مسابقه سوم یکشنبه ۲۲ اسفندماه پیگیری خواهد شد تا در نهایت تیم های اول تا چهارم لیگ دسته یک جام «شهدای منا» مشخص شوند.

قهرمان و نایب قهرمان این رقابت‌ها سهمیه حضور در لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۶ را به دست خواهند آورد و تیم های پانزدهم و شانزدهم به لیگ زیر گروه سقوط می کنند.

در این رقابت‌ها همانند سایر مسابقات والیبال، تعداد برد اولویت بر امتیاز دارد و تیم ها در جدول مسابقات ابتدا بر اساس تعداد پیروزی، امتیاز، معدل ست و معدل پوئن های کسب کرده، رتبه بندی می شوند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک مردان کشور سال ۹۴ «یادواره ۲۰۰ شهید والیبالیست» با حضور ۱۹ تیم پیگیری شد که در پایان شهرداری اراک و سازمان عمران شهرداری ساری با کسب مقام های اول و دوم به لیگ برتر امسال صعود کردند. تیم های کاله جوان و شهرداری بجنورد نیز مقام سوم مشترک را به دست آوردند.