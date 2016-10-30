به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، همزمان با نگرانی از افزایش فعالیتهای داعش در افغانستان، «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که داعش تلاش می کند تا شاخه ای را در مناطق ناامن افغانستان ایجاد کند.

وی افزود: ما داعش و وابستگان آن را در افغانستان دیده ایم و در مورد آن حرف زده ایم، حضور این گروه قابل تعجب نیست به این معنا که داعش در تلاش است که شاخه ای را در مناطقی که تحت اداره دولت افغانستان نیست ایجاد کند.

وی در ادامه گفت: به همان حدی که ما آنها را می بینیم، تلاش می کنیم که برای برچیدن رهبری این گروه ها نیز اقدام کنیم.

افزون بر این ژنرال «جان آلن» فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان نیز اعلام کرد که گروههای تروریستی سالهاست که سلاح های زیادی را از پاکستان به افغانستان می آوردند.

وی افزود: گروههای مخالف در افغانستان سلاح های خود را از کشورهای منطقه تهیه می کنند که از مکانهایی امن در پاکستان می آیند.

لازم به ذکر است که گسترش فعالیت های داعش و طالبان در سال جاری در مناطق مختلف افغانستان همواره با نگرانی همراه بوده است و در آخرین رویداد تروریست های داعش ۳۶ غیر نظامی را در ولایت «غور» این کشور تیرباران کردند.