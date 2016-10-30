۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

رئیس کل دادگستری استان تهران:

رافت اسلامی برای زنان مجرم بیشتر از مردان است/اعمال تخفیف در جرم

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در خصوص زنان هم اگر خطائی از آنان سربزند در مقایسه با مردان رافت، عفو و تخفیف بیشتری اعمال می‌شود و نظام اسلامی ما بر این امر تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، غلامحسین اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شهرستان پیشوا گفت: تحقق عدالت و قضاوت بر مبنای تعالیم انسان ساز اسلام سرلوحه کارما است.

وی با اشاره به خصوصیات و ویژگی های انسان های قانون گریز و ستم پیشه عنوان کرد: این قبیل از انسان ها گروه‌های مختلفی را در جامعه بشری تشکیل داده اند و برخی از آنان ندانسته مرتکب جرم می شوند و بعضی دیگر تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی از آنها خطا و اشتباه سر می زند و گروهی دیگر بخاطر زیاده خواهی و منفعت طلبی به حقوق سایرین تجاوز می کنند.

این مقام قضایی در استان تهران افزود: اما اشخاصی نیز در طبقات مجرمین وجود دارند که از نظر باور، اندیشه و تفکر در مقابل صالحان جامعه ایستاده اند و دست به اعمال مجرمانه می زنند. این افراد کسانی هستند که در برابر حق به واسطه حق بودن و همچنین در برابر دین خدا و باورهای اعتقادی مردم ایستادگی می کنند تا این باورها را از آنها بستانند و دسته ای دیگر که شاید بتوان از آنها به مقابله کنندگان با پیامبران الهی، ادیان آسمانی، حکومت های دینی نام برد در همیشه تاریخ وجود داشته اند و تا قیام حضرت مهدی موعود (عج) نیز دشمنی آنان ادامه خواهد داشت.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیان کرد: ما خدمت گزاران در دستگاه قضائی و اجرائی و همه شما خوبان به عنوان شهروندان اجتماعی و حتی فعالان در حوزه های فرهنگ، رسانه و مطبوعات و همه و همه در حکومت و جامعه دینی وظیفه داریم این دشمنان را بشناسیم و راه و رسم دشمنی آنها را شناسائی و راه های مقابله با آنها را آموخته و در این مسیر با شیوه تقابل با آنها رفتار کنیم.

وی اضافه کرد: راه و رسم مقابله با مجرمین، راه و رسم مشکل و سختی نیست و هم عیان و آشکار است و شیوه و روش آن مشخص و تعریف شده است و هم اکنون در دستگاه قضائی با کمک رده های انتظامی و نظامی اهتمام جدی برای مقابله با آنان را بطور کامل داریم و ثمره این اقدام و برخورد این است که امان را باید از این افراد برید و با آنان مقابله کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دشمنی که با باور و اعتقاد و اندیشه های ما خصومت دارد از زمره دشمنی های او اجرای عدالت است و می خواهد در کشور و نظام اسلامی و جامعه ما، عدالت اجرا نشود و قضاوت اسلامی وجود نداشته باشد؛ چون تحقق عدالت و قضاوت بر مبنای تعالیم انسان ساز اسلام، سرلوحه کار ما است و با نمادی از نماد حکومت اسلامی که دستگاه قضائی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران می باشد ، کینه و عداوتش موج می زند و همواره به بهانه هایی از قبیل حقوق بشر، حقوق زنان بدین دلیل که می بینید، آنچه ما در سرلوحه کارمان قرار داده ایم ، اجرای عدالت و قضاء اسلامی است و می بیند ما با مجرم قاطع مقابله می کنیم و در برخوردهایمان مرد و زن موضوعیت ندارد و اعمال مجرمانه است که تنها منشاء تصمیمات قضایی می شود که چگونه با او برخورد کنیم.

وی افزود: اتفاقاً در خصوص نسوان هم اگر خطائی از آنان سربزند در مقایسه با آقایان رافت، عفو و تخفیف بیشتری اعمال می شود و نظام اسلامی ما بر این امر تاکید دارد اگر دو نفر جرم واحدی انجام بدهند و یکی مرد و دیگری زن باشد؛ اگر مجازات زن را قاضی خفیف تر از مرد در نظر نگیرد، حداکثر این است که مساوی با هم قرار خواهد داد و امکان ندارد که مرد و زنی جرم مشابهی انجام داده باشند و برای زن مجازات سنگین تری در نظر گرفته شده باشد.

غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد: ما کشوری با قومیت های مختلف داریم و به همه آنها افتخار می کنیم و همه آنها انسانند و اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز مسلمانند و هم نوع و هم وطن ما هستند و هیچگاه مبنای قضاوتمان، این که کدام مجرم از کدام قوم و طایفه است ، نبوده و نخواهد بود، کما اینکه در کشور ما ادیان مختلف وجود دارند و گاه اتفاق می افتد که از اشخاصی با ادیان مختلف جرمی صورت می گیرد و ما بر مبنای قضاء اسلامی با او رفتار می کنیم و در قضاوتمان چه مسلمان و غیرمسلمان و چه زن و چه مرد و چه فارسی زبان و چه زبان های دیگری، متناسب با عمل مجرمانه ای که آنها صادر شده ، بر اساس قضاء اسلامی حکم کرده و مجازات تعیین می کنیم، اما دشمنان از این رویه روی بر نمی تابند و این موضوع بهانه برای هجمه به قضاء ما و اجرای عدالت در جامعه شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ما هیچگاه گوشمان به این حرف ها بدهکار نبوده و نخواهد بود و سیاست های قضائی، بر این است که فرق بگذاریم در حیطه مجرمین بین مجرمین به عادت و آنان که سازمان یافته و مجرمینی که جرائم خشن و امنیتی انجام می دهند و نظم عمومی را به خطر می اندازند با مجرمینی که سابقه جرم و تکرار آن را ندارند و تحت شرایط خاصی این جرم را مرتکب شده و امروز سیاست قضایی ما براین است که برخورد با مجرمین سازمان یافته قاطع و بازدارنده باشد و برای سایرین، قانون حیطه مجازات آنها را مشخص نموده؛ اما تدبیر و سیاست قضائی براین قبیل اشخاص شامل تخفیف، تعلیق و مجازات جایگزین حبس است تا بیایند در آغوش جامعه و زندگی شرافتمندانه داشته باشند و البته نظارت در مقابل آنها لازم و ضروری است.

وی همچنین گفت: امروز ما در قوه قضائیه و دادگستری جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم که با مجرمین به تناسب نوع جرائمی که انجام می دهند، منطبق با قوانین موضوعه برخورد کنیم و اگر کسانی به این جهت با ما عداوت دارند ، ما را از این دشمنی ها باکی نیست ؛ چرا که دشمن را آزموده ایم و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس بهره ای نگرفته اند و این عزیزان ما بودند که پیروز میدان شدند و امروز هم در دفاع از حرم اهل بیت (ع) ، رزمندگان جان بر کف پیروز هستند و امنیت کشور ما و نفوس را در برابر دشمن حفظ می نمایند ، ما نیز در راه مقابله و شناسایی عوامل نفوذ، آنان را یکی بعد از دیگری دستگیر و در برابر قانون و مقررات به سزای اعمالشان می رسانیم و می دانیم آنان از ما دلگیر هستند ؛ چرا که حفظ و حراست این انقلاب وعده الهی است.

وی اظهارامیدواری کرد: امیدواریم با تلاش و ایثارگری هر یک از عزیزانی که در عرصه ای که عهده دار مسئولیت است و به ویژه تلاش همکاران قضائی در مسیر قضاوت این انقلاب به مسیر خود ادامه خواهد داد و به قیام جهانی حضرت ولیعصر (عج) متصل خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم از خدمات سید حجت کیوان هاشمی قدردانی و حجت الاسلام و المسلمین عبداله شمس با دریافت ابلاغ قضائی خود به عنوان رئیس جدید دادگستری بخش پیشوا معرفی شد.

