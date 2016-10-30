بهمن نامورمطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به طراحی را یکی از مسایل عمده و مهم در صنایع دستی دانست و افزود: بهتر است هنرمندان ما از طرح‌هایی استفاده کنند که هم اصیل است و هم تازگی دارد. امروز، مردم از طرح‌های تکراری خسته شده‌اند و هنرمندان زمانی می‌توانند موفق عمل کنند که نیاز مخاطب خود را دریابند و بر اساس آن به خلق کارها و طرح‌های تازه بپردازند.

معاون صنایع دستی کشور همچنین از راه‌اندازی رشته طراحی صنایع دستی خبر داد و افزود: از آنجا که طراحی فرآورده‌های دستی ما به گونه‌ای است که هماهنگی چندانی با سلیقه مخاطب امروز ندارد، بر آن شدیم تا طی تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علم و فرهنگ، رشته‌ای به نام طراحی صنایع دستی راه‌اندازی شود که هم به ارتباط بیشتر تولیدکنندگان و فارغ‌التحصیلان هنر بینجامد و هم به نیاز و پسند مخاطب امروز پاسخ دهد.

نامورمطلق هچنین از امضای تفاهم نامه با مرکز علمی- کاربردی حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و افزود: قرار است در این مرکز ۵۰ رشته‌ جدید راه اندازی شود که بخش عمده‌ای از این رشته‌ها به صنایع دستی ربط پیدا می‌کند. به عبارتی ما می‌کوشیم تا فعالیت‌های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی، بیش از پیش دانش بنیان شوند.

نویسنده کتاب «درآمدی بر اسطوره شناسی» با اشاره به این‌که ما رتبه اول دنیا را در زمینه تحصیلات آکادمیک صنایع دستی به خود اختصاص داده‌ایم گفت: ما بیشترین تعداد فارغ‌التحصیلان را در دنیا داریم اما نتوانسته‌ایم، آن‌گونه که باید و شاید از این ظرفیت بهره ببریم و در تمام این سال‌ها رابطه نظام‌مندی میان دانشگاه‌ها و معاونت صنایع دستی وجود نداشته است.