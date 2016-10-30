به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در نشست هماندیشی با مدیران سازمان صدا و سیما افزود: جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایرانساخت، حمایت از تولید ایرانی را دنبال میکند و بر همین اساس، «فناوری ایرانی کسب و کار ایرانی» شعار و راهبرد اصلی این جشنواره است.
وی به رویکرد گفتمانسازی این جشنواره برای کمک به فعالان داخلی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و افزود: ایرانساخت ضمن کمک به سامان دهی واردات بی رویه از یک سو و ارج نهادن به تولیدات ایرانی باکیفیت از سوی دیگر، اصلاح فرهنگ نادرست در بی توجهی به تولیدات دانشبنیان داخلی را دنبال میکند.
کرمی با اشاره به مسئولیت های اصلی معاونت علمی و فناوری مبنی بر حمایت از تحقیقات مرز دانش و تجاریسازی فناوری گفت: در کنار این دو مسئولیت مهم، فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان مسئولیت دیگری است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و به استناد نقشه جامع علمی کشور و دیگر اسناد بالادستی به معاونت علمی محول شده است.
وی اظهار داشت: بر همین اساس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری برای تحقق این مهم شکل گرفته و از طریق برنامه های فرهنگساز تلاش میکند که به تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کمک کند.
ضرورت آشنایی جامعه با مفاهیم کلیدی اقتصاد دانش بنیان
دبیرکل جشنواره ملی فرهنگی و هنری «ایرانساخت» به نقش این جشنواره در حمایت از تجاریسازی و بازارسازی و تحریک تقاضا برای ایدههای نوآورانه اشاره کرد و گفت: دستاوردهای بسیاری در عرصه فناوری حاصل میشود که عموماً مردم جامعه آشنایی چندانی با آنها ندارند، بنابراین آشنایی جامعه با مفاهیم کلیدی و دستاوردهای اقتصاد دانشبنیان به طوریکه با مفاهیم این حوزه مأنوس شوند، ضروری است.
وی با بیان اینکه بسیاری از ایدههای خلاقانه و نواورانه که امروز تجاریسازی شده اند و ارزش افزوده بالایی ایجاد کردهاند، اما در سطح جامعه بهدرستی معرفی نشدهاند، ادامه داد: دستاورد شرکتی که ارزش افزوده خود را از طریق نوآوری دانش و فناوری به دست آورده است از راه فرهنگسازی و ترویج و شناساندن زیستبوم فناوری و ضرورت ایجاد آن به جامعه ممکن میشود.
کرمی نقش جشنواره فرهنگی و هنری ایرانساخت را تولید جریان سازی و شکوفا کردن محتوای لازم برای فرهنگسازی و ترویج اقتصاد دانشبنیان در فضای مجازی و رسانه ها در اشکال مختلف عنوان کرد و گفت: از آنجاییکه اقتصاد دانشبنیان برای همهگیر شدن نیازمند تولید محتوای فرهنگی و هنری است.
وی گفت: جشنواره ایرانساخت با به جریانانداختن جشنواره های گوناگون در دل خود، تلاش میکند ضمن معرفی کردن اقتصاد دانشبنیان، جامعه را نسبت به این موضع دغدغهمند و مطالبهگر کند که در تحقق این موضوع، هنرمندان عرصههای گوناگون، می تواند در تولید این محتوا و موفقیت جشنواره موثر باشند.
حضور دستگاه های مختلف در شورای سیاستگذاری «ایران ساخت»
دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان، جایگاه همکاری و مشارکت نهادهای جریانساز مانند صداو سیما در تحقق اهداف این جشنواره را یادآور شد و افزود: نهادهای مرتبط از جمله صداوسیما در شورای سیاستگذاری این جشنواره حضور دارند و دیگر دستگاهها و نهادها که میتوانند در این حرکت ملی همراهی کنند به این جشنواره پیوستند.
وی با اشاره به برگزاری ایرانساخت در بخشهای پنجگانه «ادبیات»، «هنرهای تجسمی»، «رسانه های دیداری و شنیداری»، «رسانه های دیجیتال» و «ایدهبازار» افزود: بخش دیداری و شنیداری شامل فیلم مستند، فیلم کوتاه، برنامه تلویزیونی، کلیپ و تیزر و برنامههای رادیویی است که رسانه ملی در کنار نقش سیاستگذاری در داوری، نظارت و ارائه شاخصهای این بخش حضوری کلیدی دارد.
«ایرانساخت»به دنبال ایجاد دغدغه مردمی و مطالبه اقتصاد دانشبنیان
محمود شیخ زینالدین معاون تجاریسازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست، رسالت جشنواره ملی فرهنگ و هنری ایرانساخت را عمومی و مردمپسندساختن اقتصاد دانشبنیان دانست و گفت: موضوع و هدف اصلی این جشنواره ترویج اقتصاد دانشبنیان به زبانی مورد فهم و پسند مردم با بهرهمندی از محتواهای جذاب فرهنگی، هنری و و رسانهای است.
شیخزینالدین با اشاره به نقش این جشنواره در ایجاد دغدغهمندی عمومی نسبت به اقتصاد دانش بنیان گفت: جشنواره ایران ساخت مطالبهگری و دغدغهمندی نسبت به اقتصاد دانش بنیان را با تولید محتوای فرهنگی مناسب ایجاد میکند به طوریکه محتوای ایجاد مردمفهم و عمومپسند باشد.
معاون نوآوری و تجاریسازی معاونت علمی و فناوری، مهمترین هدف از گفتمان سازی را ایجاد دغدغه و حس مطالبه عنوان کرد و افزود: تلاش در عرصه فناوری تولیدات ارزشمندی به همراه داشته است اما این دستاوردها صرفاً در میان جامعه علمی بیان میشود و به بیرون از فضای علمی نفوذی ندارد و تبدیل به گفتمان نمیشود. در این حوزه ضعف جدی داشته ایم و با تبدیل نشدن این اقتصاد به یک مطالبه عمومی، کشور همچنان مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم میکند.
وی ادامه داد: تعرفه ها و قوانین بسیاری برای حمایت و کمک به توسعه اقتصاد دانشبنیان وجود دارند که در جای خود اثرگذار و ضروری هستند، اما تا زمانی که تحقق اقتصاد دانشبنیان از سوی عموم جامعه شناخته و به یک مطالبه عمومی تبدیل نشود نمیتوان انتظار اجرایی شدن این قوانین و توسعه اقتصاد دانشبنیان را داشته باشیم.
شیخزینالدین به نقش صداوسیما در گفتمانسازی اقتصاد دانش بنیان گفت: در دو سال گذشته اقدامات بسیار مثبتی در تولید برنامه به خصوص حوزه کارآفرینی و نوآوری انجام شده است، اما باید این برنامه ها که عموماً جنبه تخصصی دارند و مخاطبان آنها خانواده علمی کشور هستند، با نگاهی دوباره برای عموم جامعه را هدف قرار دهند زیرا نخستین اصل اقتصاد دانشبنیان این است که بپذیریم مردمی است و مقولهای اقتصادی-اجتماعی است.
وی افزود: با همکاری نزدیکی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صدا و سیما وجود دارد فرصت ارزشمندی در قالب این جشنواره فراهم شده است تا با پرداخت درست و دقیق در قالبی که مردم میپسندند موضوع اقتصاد دانش به یک خواست عمومی بدل شود.
نظر شما