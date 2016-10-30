تالیف زندگی حضرت معصومه(س) به قلم سارا عرفانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا عرفانی، نویسنده، از نگارش زندگی‌نامه حضرت معصومه(س) خبر داد و اظهار کرد: داستان زندگی حضرت معصومه را برای گروه سنی نوجوان و به سفارش انتشارات مدرسه می‌نویسم و تا چند روز دیگر نگارش این اثر به پایان می رسد.

وی ادامه داد: این اثر زندگی حضرت معصومه را از دوران پیش از تولد تا وفات ایشان روایت می‌کند و قرار است در مجموعه ای که از کتاب هایی که به بانوان تاثیرگزار و برجسته اسلام می پردازد، منتشر شود.

عرفانی همچنین گفت: برای نگارش زندگی‌نامه خودم شخصیت حضرت معصومه(س) را انتخاب کردم، چرا که ارادت خاصی به این حضرت دارم. اثر پیشین بنده هم به امام رضا(ع) مرتبط بود و خواستم در این اثر نیز به نوعی عرض ارادت خود را به آن حضرت و خاندان پاک و مطهرشان ابراز کنم.

نویسنده کتاب «لبخند مسیح» با بیان اینکه نگارش برای کودکان و نوجوانان امری دشوار است، اظهار کرد: معتقدم نگارش داستان برای کودکان بر خلاف تصور برخی نویسندگان، بسیار دشوارتر از نگارش داستان برای نوجوانان و بزرگ‌سالان است و تا به حال نیز جرئت نداشته ام وارد این عرصه شوم. البته داستان نویسی برای نوجوانان هم مانند کودکان دشوار است و باید بدانیم مخاطب نوجوان با روحیات خاص و لطیف خود اثر را می‌خواند و اینکه چنین مخاطبی با اثر ارتباط برقرار کند، کار دشواری است.