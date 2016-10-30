به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان، سارا اخوت اظهار کرد: آمار دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی در حوزه‌های بازرگانی و صادرات اعم از راه‌اندازی سایت فروش و شرکت‌های تعاونی در ۶ ماهه اول سال گذشته به تعداد دو نفر و میزان ۵۰۰ میلیون ریال بوده اما در ۶ ماهه اول امسال این تعداد به هفت نفر و رقم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال رسید که ۱۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: فروش داخلی صنایع‌دستی در حوزه‌های مختلفی اعم از فروشگاه‌ها، باجه‌های فروش، نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های دائمی و موقت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود که فروش محصولات صنایع‌دستی در شش‌ماهه اول امسال ۵۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

اخوت خاطرنشان کرد: فروش داخلی و صادرات به‌عنوان مکمل یکدیگر می‌توانند در بالا بردن سطح اشتغال استان مؤثر باشند.