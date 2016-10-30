به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات بخش تخصصی پرورش متن این مرکز آموزشی شامل مشاوره مکتوب و حضوری به ایده و طرح های نمایشی، مشاوره مکتوب و حضوری به نمایشنامه برای بازنویسی ها، معرفی، خرید، ارائه و ترجمه متون زبان اصلی، مشاوره مکتوب و حضوری برای نگارش یا بازنویسی نمایشنامه های مکتوب (اقتباس، به روزرسانی و غیره)، مشاوره مکتوب و حضوری برای تولید متن و آثار نمایشی از دیگر آثار هنری از قبیل فیلم، نقاشی، موسیقی و ... یا متون غیر دراماتیک و نمایشنامه خوانی و تمرین بخشی از نمایشنامه جهت مشاوره به نمایشنامه نویس بوده که به دو شکل حضوری و مکاتبه ای همراه با مشاوره تلفنی به جوانان، دانشجویان، علاقه مندان، هنرجویان و هنرمندان تئاتر به ویژه اهالی تئاتر استان های سراسر کشور ارائه می شود.

مراحل راه اندازی بخش تخصصی «پرورش متن» مدرسه تئاتر سه نقطه از اوایل تابستان سال جاری با مدیریت علی پور عیسی صورت گرفته و این بخش، نخستین دپارتمان اینگونه در ایران است در حالی که چنین بخش ها یا گروه هایی در کشورهای اروپایی و آمریکایی سابقه ای طولانی دارند. هدف این بخش تخصصی ایجاد یک پایگاه مرجع و قابل اطمینان برای نویسندگان، کارگردانان، مترجمان و تهیه کنندگان است تا هر هنرمند به نسبت سلیقه و خواسته خود بتواند متن نمایشی مناسب اش را در این بخش تخصصی یافته و یا بتواند با پرورش آن در فرآیند های مختلف، اثری درخور و شایسته تولید کند.

بخش تخصصی «پرورش متن» مدرسه تئاتر سه نقطه به زودی فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز می کند.