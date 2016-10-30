رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما اظهار داشت: با توجه به شروع فصل سرما و استفاده از بخاری های گاز سوز و به دنبال آن احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، باید با انجام اقدامات بسیار ساده پیشگیری مانع از وقوع حوادث تاسف بار سنوات قبل باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم در محل زندگی و یا کسب و کار خود باید از دریچه یا محلی برای ورود و خروج هوا و اکسیژن برای کاهش مسمومیت ناشی از این گاز بسیار تاثیرگذار استفاده کنند گفت: معمولا خانه هایی که از شیشه های دوجداره استفاده می کنند و یا هیچ روزنه ای برای تبادل هوا با محیط بیرون از خانه ندارند در معرض خطر بیشتری قرار داشته و باید در رعایت مسائل ایمنی دقت بیشتری داشته باشند.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه در این راستا مردم باید هنگام وصل لوله بخاری به طور حتم از جا گرفتن لوله ها در یکدیگر و چفت و بست شدن لوله ها در هم مطمئن شوند گفت: همچنین باید خروجی بخاری را در روی پشت بام و یا بالکن بررسی کنند و از باز بودن دریچه خروج گاز در روی پشت بام مطمئن شوند.

آریایی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه همچنین مردم محل نصب بخاری را در داخل اتاق و یا سالن محکم و ثابت نگه دارند تا در اثر وارد شدن ضربه به آن جابجا نشود گفت: متاسفانه تفکر غلط قرار دادن لوله بخاری در تشت آب برای جذب منو اکسید کربن در بین برخی از مردم وجود دارد که باید به طور حتم از این اقدام دوری کنند.

وی در ادامه به علائم مسمومیت با گازمونوکسیدکربن اشاره کرد و گفت: سردرد، ضعف جسمانی، سرگیجه و بی قراری، تهوع و استفراغ، خمیازه کشیدن بیش از حد، کاهش قدرت دید، حالت خواب آلودگی شدید، کسل شدن، بی حال شدن، خستگی و کاهش قدرت عضلانی از جمله علائم اولیه مسمومیت با این گاز خطرناک است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه چنانچه در این مرحله مردم متوجه چنین علائمی در افراد شدند باید بلافاصله با خارج کردن مصدوم از فضای آلوده و قراردادن وی در فضای باز از پیشرفت مسمومیت جلوگیری کرده و با پوشاندن لباس گرم یا پتو دور بدن مصدوم مانع لرزیدن بدن وی شوند چرا که با انجام این کار وضعیت بیمار رو به بهبودی خواهد رفت.

آریایی با بیان اینکه همچنین باید همزمان با انجام این کارها با اورژانس ۱۱۵ تماس حاصل شود گفت: مردم باید سعی کنند از بخواب رفتن بیمار جلوگیری کرده و اگر بیمار دچار کاهش هوشیاری شده پس ازخارج کردن از محیط بسته به یک محیط باز آن را به یک سمت خوابانده تا در صورت استفراغ منجر به خفگی وی نشود.

وی تاکید کرد: باید فراموش نشود که هر وسیله سوختنی تولید گاز مونوکسیدکربن می کند و باید دودکش مخصوص خود برای خروج این گاز سمی به فضای بیرون را داشته باشد.